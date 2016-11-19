اجتماع طارئ لمجلس النقابة عقب الحكم

قضت محكمة عابدين المنعقدة بمنطقة قصر النيل، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، بالحبس سنتين وغرامة 10 الاف جنيه على كل واحد منهم.

ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن عليه خلال 60 يومًا وفقًا للقانون المصري.

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذى طالب ببراءة يحيى قلاش وخالد البلشى وجمال عبد الرحيم، من تهمة إيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.

و قرر مجلس نقابة الصحفين عقد اجتماع طارئ الآن، لبحث الحكم الذي صدر، قبل قليل، على نقيب الصحفين يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبدالرحيم.

وشهد محيط محكمة عابدين بوسط القاهرة في مصر، حيث مقر انعقاد جلسة النطق بالحكم على نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا داخل مبنى النقابة، اشتباكات وتدافعاً بالأيدي بين الصحافيين وأفراد الأمن.

وجاء ذلك بعدما قامت قوات الأمن بطرد الصحافيين من محيط المحكمة بالقوة، وألزمتهم بالوقوف في الشوارع الجانبية، مما أدى إلى حدوث مشاحنات وصلت في بعض الحالات للتشابك والتدافع بالأيدي.

وقد شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة منذ الصباح الباكر حيث تم وضع الحواجز الحديدية وتشكيلات من قوات الأمن المركزي وسط حضور إعلامي مكثف وحتى الأن لم يسمح بالدخول إلا للمحامين فقط.