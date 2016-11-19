المستفيدون الطلبة والمعلمون في 105 مدرسة بالبلاد

أعلن وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري عن تعطيل الدراسة يومي الخميس والاحد المقبلين في 105 مدارس وهي المقار التي تم تحديدها لعملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية 2016، وفقا لما نشرته الأنباء.

وقال د. الاثري انه مساهمة من وزارة التربية في انجاح العرس الديموقراطي الذي تعيشه البلاد، اضافة الى توفير الاجواء المناسبة للجهات المعنية للقيام بدورها على اكمل وجه، وبعد العودة لأهل الاختصاص في التواجيه الفنية وقطاع التعليم العام، اتخذنا قرارا بتعطيل الدراسة يوم الخميس المقبل لجميع الطلبة والهيئات التعليمية في الـ 105 مدارس، بينما سيكون الاحد المقبل 27 الجاري عطلة للطلبة والهيئات التعليمية ايضا باستثناء الادارية منها، مشيرا الى ان المقصود بالادارية هي المدير والمدير المساعد بالاضافة الى العمال لتجهيز المدرسة لاستقبال ابنائنا الطلبة في اليوم التالي.

وأوضح الاثري ان وزارة العدل طلبت تسلم المدارس نهاية دوام يوم الاربعاء لكي تقوم بتجهيزها لليوم الانتخابي الذي يصادف السبت 26 نوفمبر الجاري.