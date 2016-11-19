8 ملايين دولار من الكويت لمفوضية اللاجئين

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم السبت، تلقيها مساهمة «كبيرة» وجديدة من دولة الكويت تبلغ قيمتها سبعة ملايين و960 الف دولار امريكي، لدعم اللاجئين السوريين في لبنان.

وقالت المفوضية في بيان صحافي صادر عن مكتبها في الكويت، إن هذه المساهمة ستوفر المساعدة لحوالي 25 الف عائلة من خلال تقديم التحويلات النقدية الشهرية عن طريق بطاقات الصراف الآلي.

وأضافت أن تلك المساهمة تتزامن مع دخول فصل الشتاء، وما يشكله من صعوبة على اللاجئين الضعفاء في لبنان الذين يتحملون نفقات إضافية للحفاظ على الدفء والجفاف وشراء الملابس والطعام المناسبين.

ونقل البيان عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قوله ان الكويت اثبتت مجددا، التزامها الثابت بمعالجة العواقب الإنسانية للأزمة السورية للعام الرابع على التوالي.

وأضاف غراندي ان هذه المساهمة ستدعم بشكل كبير العائلات السورية اللاجئة لاسيما مع حلول فصل الشتاء، معربا عن خالص امتنانه لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وشعب الكويت الكريم على هذه اللفتة الإنسانية المهمة.

وذكرت المفوضية ان الكويت قدمت لها منذ عام 2013 مساهمات بلغت قيمتها نحو 350 مليون دولار أميركي لدعمها في تلبية الاحتياجات الضرورية للنازحين في أنحاء العالم وخصوصا المتضررين من الازمات في كل من سوريا والعراق.

وأشارت إلى «أن الكويت أكبر جهة مانحة للمفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، لافتا الى استضافتها ثلاثة مؤتمرات متتالية للجهات الدولية المانحة ومشاركتها باستضافة مؤتمر «دعم سوريا والمنطقة» الذي عقد بلندن في وقت سابق من هذا العام.

وأفادت بأن الكويت تعهدت خلال مؤتمر لندن الأخير بتقديم 300 مليون دولار أميركي، أيضا للاستجابة الإنسانية في سوريا على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وقالت إن هناك نحو أربعة ملايين و800 الف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية في البلدان المجاورة لسوريا مشيرة الى أنهم لازالوا يشكلون اكبر عدد من اللاجئين تحت ولاية المفوضية مبينة ان لبنان يستقبل منهم حوالي مليون و17 الفا و430 شخصا.