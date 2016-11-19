إحالة (8) اشخاص الى نظارة المرور وحجز (66) دراجة نارية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن الإدارة العامة للمرور (مباحث المرور) قاموا بتكثيف الحملات المرورية على الدراجات النارية والبرية والباجيات خلال ثلاثة أيام اسفرت عن إحالة (8) اشخاص الى نظارة المــــــرور وحجز (66) دراجة نارية وبرية .

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن القرار الوزاري رقم 245 لسنة 1983 بشأن منع تسيير الباجيات نص في مادته الأولى على ' يمنع منعا باتا تسيير مركبات 'الباجيات' في الطرق الرئيسية والطرق السريعة والاحياء السكنية والمناطق الساحلية ، وأضافت بأنه يتم حجز المركبة الالية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك دون تحمل أية مسئولية عن الاضرار التي تصيب المركبة أثناء نقلها إلى مكان الحجز ، على أن لا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز على أن لا تتجاوز مدة الحجز شهرين ، ما لم ترى الإدارة العامة للمرور غير ذلك.

وأشارت إلى انه يصرح باستخدام الدراجات البرية والباجيات في المناطق الصحراوية والطرق غير المعبدة ومضامير وحلقات السباق الخاصة بمثل هذه المركبات، وذلك وفقا للشروط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.

وتؤكد الإدارة العامة للمرور استمرارية الحملات المفاجئة على كافة الطرق والمناطق البرية والسكنية للعمل على إنفاذ القانون وضرورة التزام قادة الدراجات البرية والباجيات بقيادتها في المناطق المسموح بها كذلك حماية مستخدمي الطريق من السلوكيات المرورية الخاطئة.