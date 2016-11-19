فيفا يهدد اللجنة المؤقتة بإجراءات قانونية

حذا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حذو اللجنة الاولمبية الدولية وهدد باتخاذ اجراءات قانونية ضد اللجنة المؤقتة التي شكلتها السلطات الكويتية بدلا من اتحاد كرة القدم، رافضا كل الاجراءات التي تتخذها او الاعتراف بشرعيتها.

وكانت اللجنة الاولمبية هددت باجراءات مماثلة ضد اللجنة المؤقتة التي عينتها السلطات الكويتية بدلا من اللجنة الاولمبية المحلية الشهر الماضي.

وحلت الحكومة الكويتية عبر الهيئة العامة للرياضة اللجنة الاولمبية والاتحاد الكويتي في الكويت برئاسة الشيخ طلال الفهد في 28 اغسطس الماضي، وعينت لجنة مؤقتة للجنة الاولمبية برئاسة الشيخ فهد جابر العلي، ولجنة مؤقتة لاتحاد كرة القدم برئاسة فواز الحساوي.

وجاء في رسالة من الامين العام للفيفا السنغالية فاطمة سامورا الى اللجنة المؤقتة في الكويت 'يواصل الفيفا الاعتراف حصريا بالرئيس الحالي للاتحاد الكويتي الشيخ طلال الفهد والامين العام الحالي سهو الشمري المنتخبين حسب الاصول'.

واضاف الفيفا 'اضافة الى ذلك، فان الفيفا لن يسمح لاي من اعضائه بالتواصل او انشاء علاقة رياضية مع المسؤولين المعينين الذين يدعون تمثيل الاتحاد ولن يعترف باي قرار تتخذه الهيئات الحكومة او اللجنة المؤقتة بما يتعارض مع الانظمة الاساسية للفيفا والاتحاد الاسيوي لكرة القدم'.

وتابع الاتحاد الدولي في رسالته 'ان الفيفا يحتفظ بحقه باتخاذ اجراءات بحق جميع من له علاقة بشكل مباشر او غير مباشر في انشاء 'اللجنة المؤقتة' ونشاطها في خرق لنظامه الاساسي، بما في ذلك الدعاوى التي تنشأ نتيجة اي اضرار تحصل بسبب هذه الاعمال غير الشرعية'.

كما اشار الفيفا الى قرار الجمعية العمومية بحل ناديين وادخال ناد جديد.

ورفض الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية الاعتراف بقرار الحكومة واكدا على شرعية اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم المنتخبين.

وتدرجت مطالب الفيفا بعد حل الاتحاد الكويتي، بدءا من العودة عن قرار الحال وتعديل القوانين الرياضية بما يتماشى مع الميثاق الاولمبي، الى عدم الاعتراف باللجنة المعينة، ومن ثم الى الدعوة الى العودة عن الاجراءات بالغاء اندية وادخال اخرى الى الجمعية العمومية.

وكان مجلس الامة الكويتي (البرلمان) أقر في يونيو الماضي تعديلات على قوانين رياضية منحت بموجبها الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة، حق حل اللجنة الاولمبية والاتحادات المحلية.

واوقفت اللجنة الأولمبية الدولية مع عدد من الاتحادات الدولية منها الفيفا في اكتوبر 2015 الكويت بسبب تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، وشارك رياضيوها في اولمبياد ريو كمحايدين تحت العلم الاولمبي.

وهي المرة الثالثة منذ عام 2007 التي توقف فيها اللجنة الاولمبية الدولية والفيفا الكويت للسبب ذاته.