وصف النائب السابق والناشط السياسي الدكتور عبيد الوسمي' قضية الخلية الأرهابية ' التي حصل متهميها على حكم البراءة، مؤخراً ، بعمل اقرب للاستعراض المسرحي .

وفي هذا السياق قال الوسمي ، عبر حسابه بـ ' تويتر ' : مارافق ذلك من تشهير وإهانات غيرمبررة للمتهمين في عمل اقرب للاستعراض المسرحي منه للعمل الامني .

وأردف ، كنت كتبت حينها هذه الحقيقة المؤلمة مما دفع الداخلية لاصدار بيان غير لائق اورد فيه اسمي لم يؤيده الا بيان ما يسمى بالحركة الدستورية التي تضمن بيانها علاوة على تأييد هذه الاعمال المخالفة للقانون تحريضاً على اتهامي وهو امر لا استغربه لا من هذا الكيان ولا قياداته .

وطالب الوسمي الداخلية بإصدار بيان اعتذار له عن ما وصفوه بـ' البيان الحقير '.

وقال : أما بيان الحركة الدستورية فيكفي ان يعلم الناس انهم لم يؤيدوا الا باطلا ولم ينصروا الا ظلما و في جميع الاحوال بيان تافه بتفاهة موقعيه .