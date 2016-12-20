إيران تعتزم خفض صادراتها من الماء الثقيل

قالت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن طهران ستبدأ تصدير الماء الثقيل بكميات أقل، بسبب وفرة المعروض في السوق الدولية.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم الوكالة، بهروز كمالوندي، قوله، اليوم إن 'إيران ستصدر حوالي 20 طن من المادة الحساسة (الماء الثقيل) سنويًا اعتبارًا من الآن'.

وتعد هذه الكمية أقل بكثير من 70 طن، الكمية التي صدرتها طهران إلى الولايات المتحدة، وروسيا، وعمان، منذ دخول الاتفاق النووي الإيراني حيز التنفيذ في يناير الماضي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت، الشهر الماضي، أن 'طهران تجاوزت الحد الأقصى لمخزونها من الماء الثقيل، بمقدار 100 كيلو غرام، بينما يحق لها تخزين 130 طن منه، ويتعين عليها تصدير الفائض عن هذا الحد، وفقًا للاتفاق النووي (الموقع في يوليو 2015)'.

ويستخدم الماء الثقيل لتبريد المفاعلات، التي يمكن أن تنتج كميات كبيرة من البلوتونيوم، الذي يمكن استخدامه لصنع لب انشطاري لرؤوس حربية نووية. ‎

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده أرسلت 11 طنًا من الماء الثقيل إلى سلطنة عُمان، التي سبق وأن أبدت استعدادها لشراء المادة الثقيلة من إيران.