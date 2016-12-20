البنك الدولي يمنح مصر قرضاً بمليار دولار

وافق البنك الدولي على تسليم مصر مليار دولار تمثل الشريحة الثانية من قرض سبق وأن وافق عليه بقيمة 3 مليارات دولار.

ووفقاً لبيان البنك، فإن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك وافق، اليوم الثلاثاء، على الشريحة الثانية من القرض.

وقال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، أسعد عالم: 'يسعدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية'.

كان نائب رئيس البنك الدولي، حافظ غانم، قد قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن البنك سيقدم الشريحة الثانية البالغة مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر بحلول أوائل يناير/كانون الثاني.

وكان مسؤول حكومى مصري قد قال في وقت سابق، إن بلاده تعتزم اقتراض 10.5 مليارات دولار من جهات عدة، وذلك بعدما وافق صندوق النقد الدولي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام، وصرف شريحة أولى من هذا القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.