احتجزتهم طهران عدة أيام بسبب رحلة صيد بالأحواز

وصلت الطائرة الكويتية القادمة من طهران والتي تقل الكويتيين الأربعة المفرج عنهم.

من جهته أكد النائب حمدان العازمي أن الكويت لا تترك أبناءها مهما كانت الظروف، مسجلا اهتمامها بالمواطنين على كافة المستويات، وشكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله والعاملين في وزارة الخارجية والسفارة الكويتية في طهران وكافة أفراد طاقمها على جهودهم وحرصهم منذ اليوم الأول لاحتجاز الكويتيين الأربعة، حتى تكللت هذه الجهود بالإفراج عنهم.

وكان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أعلن في وقت سابق عن إفراج السلطات الإيرانية عن الكويتين الأربعة المحتجزين مشيرا إلى أن جهود الجانبين الكويتي والإيراني أثمرت إطلاق سراح الكويتيين الأربعة، لافتاً إلى وصولهم للبلاد اليوم الثلاثاء.