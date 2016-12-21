القادسية يتأهل الى نهائي كأس ولي العهد

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي القادسية فوزاً كبيراً علي نظيره بنادي السالمية برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاربعاء علي ستاد جابر الدولي في دور نصف نهائي كأس ولي العهد.

وجاءت المباراة جيدة من الناحية الفنية وشهدت هجوما مفتوحا من الجانبين لاسيما القادسية الذي كان اكثر ضغطا وهجوما و نجح احمد الرياحي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14 لينتهي الشوط الاول بنتيجة هدف مقابل لاشئ .

وفي الشوط الثاني حاول السالمية لملمة اوراقه والعودة لأجواء اللقاء، لكن المدافع ضاري سعيد باغت لاعبي السالمية بالهدف الثاني في الدقيقة 50 ليأتي الدور على المهاجم فيصل عجب ويقضي على آمال خالد الرشيدي ورفاقه بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 65.

وكاد السالمية يقلص الفارق في الدقيقة 77 عبر ضربة جزاء، لكن الحارس احمد الفضلي تصدى لتسديدة الأردني عدي الصيفي محافظا على شباكه نظيفة، وفي الوقت بدل الضائع اختتم المتألق بدر المطوع مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع