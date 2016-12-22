عمرة وحج 'بدون الكويت'.. مكانك راوح!

خاطبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وزارة الخارجية لحل مشكلة جوازات المقيمين بصورة غير قانونية (مادة 17) مع السلطات السعودية حتى يسمح لهم بإصدار تأشيرة للحج أو العمرة.

وأوضح الوكيل المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية خليف الأذينة في كتاب وجهه إلى نائب وزير الخارجية أن «المقيمين بصورة غير قانونية في الموسم السابق (1437هـ) لم يتمكنوا من أداء فريضة الحج والعمرة لعدم تمكنهم من الحصول على تأشيرة، لأن الرمز الآلي لبيان جنسية جواز السفر الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية (مادة 17) هو ذات الرمز الخاص بجواز سفر المواطنين الكويتيين وهو (kwt).

ولفت الأذينة إلى أنه «يتعذر إصدار تأشيرة الحج والعمرة من سفارة خادم الحرمين الشريفين في الكويت، كون النظام الآلي الخاص بالإصدار يقرأ الجواز على أنه جواز مواطن كويتي، ولا يحتاج إلى تأشيرة حج أو عمرة، وإنما تصريح حج، والواقع أنه جواز مقيم بصورة غير قانونية (مادة 17) ويحتاج إلى تأشيرة».

وطلب الأذينة من وزارة الخارجية الكويتية «مخاطبة السلطات السعودية ذات العلاقة لحل هذا المعوق حتى يتمكن المقيمون بصورة غير قانونية من أداء فريضتي الحج والعمرة».