وفيات الخميس 22 ديسمبر 2016

منصور ذعار عبدالله العتيبي، «53 عاماً»، شيع، للرجال: العدان، ق2، ش7، م10، للنساء: العدان، ق3، ش27، م20، ت: 99718881 – 67002700.

محمد حسين رضا قبازرد، «52 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية معرفي الجديدة، الشرق، بجانب بنك الكويت الوطني الرئيسي، للنساء: مشرف، ق5، ش6، م7، ت: 99414441.

عبدالرضا حبيب حسين حسن، «68 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية عاشور، بنيد القار، للنساء: حسينية سيد علي الموسوي، بنيد القار، ت: 99678727.

حمد صقر شافي فرج سالم الخشاب، «24 عاماً»، شيع، للرجال: عبدالله مبارك، ق3، ش325، م4، للنساء: العمرية، ق8، ش4، م9، ت: 99777046 – 66628199.

ابتسام عبدالله محمد السنعوسي، «53 عاماً»، شيعت، للرجال: الخالدية، ق3، ش أوراس، م13، للنساء: الخالدية، ق3، ش31، م23، ت: 99051842.

فهد عبدالعزيز الداود المرزوق، «91 عاماً»، يشيع غدا، للرجال: الشامية، ق7، ش77، م14، ديوان المرزوق، للنساء: الشويخ، ق4، ش40، م4، ت: 24810048.

وسمية علي المشوط، زوجة محمد سيف البراك، «92 عاماً»، تشيع غدا بمقبرة صبحان، للرجال: جابر العلي، ق2، ش2، م9، للنساء: أبو حليفة، ق2، ش26، م29، ت: 97208448 – 66763111.