دبلوماسي روسي يثير 'أزمة تفتيش' بمطار القاهرة

أثار دبلوماسي بالسفارة الروسية لدى مصر، اليوم الجمعة، أزمة بمطار القاهرة، بعد رفضه الخضوع لإجراءات التفتيش المتبعة لتأمين الركاب وحقائبهم لدى سفره إلى موسكو.

وقال مصدر أمني بمطار القاهرة، للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إنه 'أثناء إنهاء إجراءات طائرة الخطوط الأردنية رقم 508 والمتجهة إلى عمان، تقدم مندوب للسفارة الروسية بالقاهرة (لم يسمه) لإنهاء إجراءات سفره، ومعه كرتونة، رفض وضعها على جهاز الكشف بالأشعة بحجة أنها حقيبة دبلوماسية'.

وأوضح المصدر أنه تم الاتصال بمكتب الخارجية بمطار القاهرة، وتم التواصل مع مندوب السفارة، والذي وافق على إجراءات التفتيش وغادر القاهرة متوجها إلى عمان ومنها إلى موسكو.

وتتخذ مصر إجراءات مشددة من التأمين في مطاراتها لتلافي حظر السفر الصادر ضد بلادها من بلاد غربية لاسيما موسكو، عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء في 31 أكتوبر 2015، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب.