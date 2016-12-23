تايلاند تقلل من خطورة القرصنة الإلكترونية

قللت الحكومة العسكرية في تايلاند من خطورة سلسلة من عمليات القرصنة الإلكترونية وتسريب المعلومات نفذتها مجموعة 'نشطاء من قراصنة الإنترنت' احتجاجاً على تعديل جديد لأحد قوانين جرائم الانترنت.

وأكد قائد الجيش شاليرمشاي سيتيسارت للصحفيين اليوم الجمعة إنه تم اختراق الموقع الالكتروني للحكومة العسكرية، لكنه قال إنه لم يتم الحصول على أي بيانات 'بفضل التدابير الوقائية الفعالة'.

وأضاف قائد الجيش أن عملية الاختراق تسببت فقط في عرقلة الوصول إلى الموقع الالكتروني، مشيراً إلى أن قراصنة الكمبيوتر كانوا يريدون فقط اتخاذ إجراء ضد السلطات ولم يفكروا في مستقبلهم الخاص.

وسربت مجموعة قراصنة الإنترنت أمس الخميس البيانات الشخصية لنحو ثلاثة آلاف من رجال الشرطة التايلاندية وكشفت معلومات عن بطاقات الهوية الخاصة بحوالي ثلاثة آلاف مسؤول حكومي.

وتم الكشف بشكل تفصيلي أيضاً عن البيانات المالية لنحو ثلاثة آلاف من رجال شرطة الطرق السريعة، بما في ذلك أرقام الحسابات البنكية والمعاملات التجارية، عن طريق تسريب 1400 صفحة.

وكانت الجماعة اخترقت أمس الموقع الإلكتروني لشرطة المرور التايلاندية وغيرت معلومات التوجيه.

ومازال الموقع الالكتروني مغلقاً اليوم الجمعة في انتظار إجراء تحقيق.