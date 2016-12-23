بوتين: الاقتصاد الروسي يتحسن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن 'التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الروسي سيسجل انكماشاً طفيفاً هذا العام إلا أنه سيكون أقل بكثير عن معدله في 2015 بعد معاناة البلاد من ركود استمر عامين'.

وصرح بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي 'سنشهد انخفاضاً طفيفاً هذا العام، ولكن ليس بنسبة 3.7% التي سجلها الاقتصاد العام الماضي'.

وقال 'في نوفمبر شهدنا نمواً طفيفاً في إجمالي الناتج المحلي، وعلى الأرجح سنشهد انخفاضاً لا يتعدى 0.5 إلى 0.6% هذا العام'.

وتدل المؤشرات على اتجاه الاقتصاد الروسي إلى الاستقرار خلال الأشهر الماضي بعد عامين من الركود الذي أثر على القدرة الشرائية للسكان، ودفع قطاعات واسعة من الروس إلى ما دون خط الفقر، وعزا الخبراء الانتعاش الطفيف إلى تحسن أسعار النفط التي تعد عاملاً رئيسياً في الميزانية الروسية.

وقال بوتين إن 'نسبة التضخم ستصل إلى نحو 5.5% وهو أقل من المتوقع ومستوى قياسي منخفض من التضخم'، وأضاف إن 'ذلك يدفعنا إلى توقع أن نصل هدفنا بمعدل تضخم 5% وبعد ذلك 4%'.

وأشاد بوتين بقطاع الزراعة في بلاده الذي حقق محصولاً من الحبوب وصل إلى 119 مليون طن، وقال 'لم نر أي شيء مثل ذلك في تاريخ روسيا المعاصر، إن هذه نتيجة رائعة'.