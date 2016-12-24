روسيا : رفع الحظر عن الخضروات التركية الأسبوع المقبل

قالت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، إنها تعتزم الأسبوع المقبل، رفع الحظر عن استيراد الخضروات التركية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية 'ريا نوفوستي'، عن نائب رئيس دائرة تفتيش المحاصيل الزراعية الروسية 'أليكسي أليكسينكو'، قوله إن القرار من المنتظر أن يصدر إما في 26 أو 27 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وأشار أليكسينكو إلى أن استيراد الخضروات التركية سيُستأنف فورًا عقب صدور القرار المذكور، مؤكدًا أنهم على وشك الانتهاء من الإجراءات التقنية الأخيرة في هذا الإطار.

وشهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو توترًا على خلفية حادث إسقاط سلاح الجو التركي مقاتلة مقاتلة روسية من طراز 'سوخوي - 24'، في نوفمبر/ تشرين ثان عام 2015، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا بولاية هطاي (جنوبًا).

وتسبب الحادث بقطع روسيا علاقاتها العسكرية مع تركيا، إلى جانب فرض قيود على البضائع التركية المصدّرة إلى روسيا. لكن سرعان ما تحسنت العلاقات بين البلدين في وقت سابق من العام الجاري.