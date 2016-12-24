وفاة اثنين على الأقل وانقاذ أربعة والبحث عن البقية

ابلغ مصدر مطلع ان اجهزة خفر السواحل والانقاذ البحري التابعة للإطفاء تعاملت عصر اليوم مع غرق زورق مقابل منطقة الخيران , وبحسب مصدر مطلع فان الاجهزة المختصة انتشلت جثتين و4 اشخاص نقلوا للعلاج وفي حالة غير مستقرة وجار البحث عن 4 اخرين يرجح ان يكون بينهم طفل، وكانوا على متن الزوق ولم يعرف حتى الآن هوية المتوفين.

ومن جانبها ، قالت الادارة العامة للاطفاء الكويتية اليوم السبت ان زوارق الإطفاء وخفر السواحل تتعامل مع حريق يخت وقع في البحر بمنطقة الخيران جنوبي البلاد واسفر عن وقوع وفيات واصابات. واوضح مدير العلاقات والاعلام في الادارة العقيد خليل الامير لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الادارة تلقت بلاغا عن اندلاع حريق في يخت بالخيران اسفر عن وقوع وفيات واصابات بشرية مضيفا ان الادارة تجمع المعلومات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق وملابساته.