على متنها 83 عسكرياً ووجهتها إلى سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، صباح اليوم الأحد، اختفاء طائرة روسية، بعد إقلاعها من مطار سوتشي وعلى متنها 92 شخصاً ، بينهم 83 عسكريا و سبعة من طاقمها، كانت في طريقها إلى سوريا. دون مزيد من التفاصيل. وذكر موقع 'روسيا اليوم' الإخباري، أن المراقبين الجويين في مدينة سوتشي (جنوب)، فقدوا، صباح اليوم، الاتصال بطائرة 'تو-154' بعد دقائق من إقلاعها. وحسب وكالة 'إنترفاكس' أقلعت الطائرة الساعة 5:20 بتوقيت موسكو واختفت من الرادار بعد 20 دقيقة،. وكانت وكالة نوفوستي أعلنت عن اختفاء الطائرة في وقت سابق وذكرت أنه كان على متنها سبعين راكباً.

ومن جانبها أعلنت موسكو ، أنه تم تحديد موقع تحطم الطائرة الروسية في البحر الأسود قبالة شواطئ منجع سوتشي .