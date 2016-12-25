النائب الحميدي السبيعي يعلن الحكم وسط فرحة موكله وأسرته

كشف المحامي النائب الحميدي السبيعي عن صدور حكم قضائي من محكمة الإستئناف الإدارية بتأييد حكم أول درجة بإلغاء قرار سحب الجنسية من الإعلامي احمد جبر الشمري متمنيا حكم مماثل للنائب السابق عبدالله البرغش.

وكانت المحكمة الإدارية في أكتوبر الماضي قضت بإلغاء قرار وزارة الداخلية سحب الجنسية الكويتية من أحمد الجبر، وقررت إعادتها له ولأبنائه، وتعويضه مبلغ قيمته 5001 دينار، مع شمول الحكم بالنفاذ العاجل.

وكانت محكمة التمييز ألغت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتأييد قرار سحب الجنسية، وأعادت الدعوى إلى محكمة أول درجة.