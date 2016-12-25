' حماية الأموال ' تؤيد التحقيق في صفقتي ' يوروفايتر ' والأسلحة الروسية

أكد النائب شعيب المويزري أن لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية ، ستدرس ملف تفويض الحكومة بالسحب من احتياطي الأجيال من أجل تعزيز ميزانية التسليح وإن كان الأمر يتوافق مع المصلحة العامة فلا بأس، أما إذا كان الأمر غير ذلك فسيكون لنا تصرف وفق سلطاتنا المتاحة».

وفي هذا السياق ، قال المويزري ، أن «هذا الملف سيكون إحدى القضايا المهمة محل التقصي»، مشددا على أن «أي ملف يتعلق بالأموال العامة قابل للنقاش داخل اللجنة خلال المرحلة المقبلة».



وأضاف «إن التحقق من ملفي صفقتي طائرات يوروفايتر والأسلحة مع روسيا سيكون عبر بحث القضية داخل اللجنة وهناك مطالبات من نواب بإحالة الموضوع على اللجنة للتحقيق فيها من بينهم النائب الدكتور وليد الطبطبائي ونحن نرحب بهذا الأمر».