وفيات الأحد 25 ديسمبر 2016

مريم حسن علي المستكي، «22 عاماً »، شيعت، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، للنساء: العمرية، ق1، ش3، م32، ت: 99352927 – 69018741 – 24712749 – 99628207.

أحمد عبدالله اسماعيل الناصر، «50 عاماً »، شيع، للرجال: مسجد النقي، الدسمة، للنساء: القرين، ق4، ش6، م25، حسينية العترة الطاهرة، ت: 99379889 – 94057992.

محمد صالح مرزوق الرشيدي، «51 عاماً »، شيع، للرجال: سعد العبدالله، ق1، ش107، م11، للنساء: سعد العبدالله، ق10، ش64، م16، ت: 51000808 – 55331222.

هدى عبدالرحمن العويهان، ارملة عبدالله نايف سعود العويهان، «52 عاماً »، شيعت، الفحيحيل، ق2، ش2، م90، «مقابل المعهد الديني »، ت: 99495044 – 51717907.

عبدالله نايف سعود العويهان، «56 عاماً »، شيع، الفحيحيل، ق2، ش2، م90، «مقابل المعهد الديني »، ت: 99495044 – 51717907.

جميلة عبدالله نايف العويهان، زوجة نايف احمد نايف العويهان، «28 عاماً »، شيعت، الفحيحيل، ق2، ش2، م90، «مقابل المعهد الديني »، ت: 99495044 – 51717907.

هيا نايف احمد العويهان، «9 اعوام »، شيعت، الفحيحيل، ق2، ش2، م90، «مقابل المعهد الديني »، ت: 99495044 – 51717907.

مي نايف احمد العويهان، «7 أعوام »، شيعت، الفحيحيل، ق2، ش2، م90، «مقابل المعهد الديني »، ت: 99495044 – 51717907.

عبدالفتاح عثمان بكر سعيد، «70 عاماً »، شيع، للرجال: القرين، ق3، الشارع السادس، م31، للنساء: صباح السالم، ق7، الشارع الثاني، ج1، م42، ت: 25422134 – 99306762.

فاطمة عبداللطيف البخيت، ارملة عبدالوهاب عيسى الراشد، «89 عاماً »، شيعت، للرجال: الفيحاء، ق6، ش63، م1، «ديوان الراشد »، للنساء: حطين، ق3، ش10، م44، ت: 99704517 – 99657744.

منيرة عبدالعزيز أحمد القلاف، أرملة سلطان أحمد سالمين، «77 عاماً »، شيعت، للرجال: العارضية، ق11، ش الأول، ج2، م20، للنساء: بيان، ق8، ش الأول، ج9، م52، ت: 99292719 – 60622000.

مريم إبراهيم عبدالله الفرحان، زوجة أحمد علي المشموم، «72 عاماً »، شيعت، الحسينية العباسية، المنصورية، ت: 97923384.

نورة حمد عبدالله القعود، زوجة سعود عبدالله العويهان، «26 عاماً »، شيعت، للرجال: ضاحية عبدالله السالم، ديوان القعود، ق1، ش هرم بن سنان، م25، للنساء: الخالدية، ق2، ش21، م11، ت: 99840640 – 24844618.

دلال فهد عبدالله الماجد، أرملة عبدالله أحمد عبدالله الماجد، «87 عاماً »، شيعت، للرجال: الروضة، ق3، ش34، م18، للنساء: بيان، ق10، ش الأول، ج7، م17، ت: 99505301 – 25380761.

صالح عبدالله العبدالوهاب الصالح، «81 عاماً »، يشيع غدا، للرجال: بيان، ق1، طريق 22، م25، ديوان الصالح، للنساء: الشامية، ق4، ش45، م9، ت: 99010535.

مديحة امام رمضان، زوجة وليد محمود الجاسم، «65 عاماً »، تشيع غدا، للرجال: الشويخ، ديوان الجناعات، للنساء: كيفان، ق2، ش23، م10، ت: 97600015 – 99632402.

عبدالله محمد الزيد الشايجي، «87 عاماً »، يشيع غدا، للرجال: مشرف، ق6، ش8، م21، «ديوان الشايجي »، للنساء: القادسية، ق4، ش41، م1، ت: 99122244 – 99842666.

حسن عبدالرسول حسن محمد علي دشتي، «65 عاماً »، يشيع غدا، للرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، مقابل أرض المعارض، للنساء: حسينية سيد علي الموسوي، شرق «بجانب حسينية معرفي »، ت: 90909258 – 99090071 – 96663039.

جاسم محمد عباس غلوم، «79 عاماً »، يشيع غدا، للرجال: ميدان حولي، حسينية الأشكنانية، للنساء: ضاحية صباح السالم، ق4، ش26، م17، ت: 67777003 – 99584557 – 97944044.

عبدالرحمن عبدالله إبراهيم المراغي، «34 عاماً »، شيع، للرجال: القرين، ق2، ش20، م1، للنساء: الزهراء، ق3، ش307، م22، ت: 66058338.