الريال الإيراني يخسر 19% من قيمته أمام الدولار

انخفض سعر الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار الأميركي، اليوم الأحد، ليواصل هبوطه المستمر منذ ستة أشهر، ويخسر نحو 19% من قيمته رغم رفع العقوبات عن إيران.

وبلغ سعر الريال في السوق السوداء 41300 أمام الدولار انخفاضاً من 34600 للدولار، ما يوسع الفجوة بين السعر الرسمي الذي لا يزال مثبتاً عند 32300 ريالاً للدولار.

وتسارع هبوط الريال بعد انتخاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي هدد بإلغاء الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الغربية، ورفعت بموجبه العديد من العقوبات العالمية مقابل خفض إيران لبرنامجها النووي.

ويبدو أن البنك المركزي الإيراني خفض تدخلاته في العملة الرسمية دون أن يكشف عن أسباب ذلك.

وقال أحد سماسرة العملة في طهران، طالباً عدم الكشف عن هويته: 'سابقاً، كان البنك المركزي يضخ الدولارات في السوق للحفاظ على مستوى الريال، إلا أنه خفض عمليات الضخ في الأسابيع الأخيرة'.

وكان للعقوبات العالمية التي فرضت على إيران في 2012 تأثير كبير على الريال، الذي انخفض إلى 35000 ريال مقابل الدولار من نحو 10000 قبل عامين.

ويقول خبراء إن أسباب المشكلة الحالية تكمن في رفض البنوك العالمية العودة إلى إيران رغم رفع العقوبات، ما يصعب إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية.

وقال السمسار إن 'البنوك الدولية الكبرى لا تزال ترفض العمل مع إيران، وهو ما يحول دون عودة أموال النفط'.

وتتردد البنوك في التعامل مع الاقتصاد الايراني، وتخشى من تبعات العقوبات الأميركية المتبقية التي لم ترفع بعد الاتفاق.