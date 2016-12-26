FacebookTwitterYoutubeRSS
26/12/2016 2:41:33 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- «التشريعية» تسقط «منع المسيء» وتلقي الكرة بملعب «الداخلية والدفاع»..«الاستئناف» تؤيد رد جنسية الجبر.. 450 مليون دينار «إضافي» لتسديد مستحقات العلاج بالخارج.. بدل «مناطق بعيدة» للمعلمين الوافدين


26/12/2016  الآن - صحف محلية  12:33:06 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- «التشريعية» تسقط ...
من الجريدة

الجريدة

«التشريعية» تسقط «منع المسيء» وتلقي الكرة بملعب «الداخلية والدفاع»

العنجري: انتخابات نائب الرئيس صحيحة

«الاستئناف» تؤيد رد جنسية الجبر

الأنباء

تحرك سريع لمواجهة الاحتيالات في أجهزة السحب الآلي

450 مليون دينار «إضافي» لتسديد مستحقات العلاج بالخارج

 الراي

«التشريعية» تقرّ إلغاء «حرمان المسيء»

 «الإعلام» تشطب بشكل مفاجئ شرط «الشرف والأمانة» في طلب إصدار التراخيص

 بدل «مناطق بعيدة» للمعلمين الوافدين

 


Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني




اطرح سؤالك القانوني


الدليل الإعلاني


الدليل الإعلاني