ديوان الخدمة: منهم 15 ألفا و327 إناث و4 آلاف و445 ذكور

أعلن ديوان الخدمة المدنية أن عدد منتظري التوظيف وصل إلى 19 ألفا و772 مواطنا ومواطنة حتى نهاية 2016، منهم 15 ألفا و327 «إناث» و4 آلاف و445 «ذكور»، مشيرا إلى أن العدد ارتفع بعد إغلاق فترة التسجيل التي بلغ عدد المتقدمين فيها 3 آلاف مواطن.

وكشفت الإحصائية ان عدد من يحملون شهادات المرحلة المتوسطة وما دون ذلك بلغ 10 آلاف و225، وعدد حملة الثانوية العامة والدبلوم 5 آلاف و275، في حين بلغ عدد الجامعيين 4 آلاف و272 من مجموع المتقدمين.

من جهة أخرى، اعلن مدير إدارة تسجيل القوى العاملة في الديوان فيصل البسام، تحديد مواعيد تسجيل الكويتيين الراغبين في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة وذلك خلال أربع فترات للتسجيل لعام 2017.

وأضاف البسام أن الديوان حدد مواعيد التسجيل بما يتوافق مع مواعيد تخرج الدارسين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت، وبما يضمن عدم التداخل مع الإجازات الرسمية وشهر رمضان أو موسم الحج بهدف إتاحة الفرصة لجميع الكويتيين الراغبين في التسجيل بنظام التوظيف الآلي المتبع من قبل الديوان.

وقال: حرصا من الديوان على إتاحة الفرصة لجميع المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل للحصول على فرصة وظيفية بالقطاع الحكومي، تم تحديد أربع فترات للتسجيل خلال العام المقبل، بتواريخ 3 مارس و12 مايو و11 أغسطس واخيرا 8 ديسمبر.

وبين ان التسجيل يتم من خلال النظام الآلي للتوظيف من خلال الاتصال على رقم الهاتف «133» او عبر الموقع الالكتروني للديوان.