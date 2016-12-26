المعارضة البولندية تواصل احتجاجها في البرلمان

أمضى حوالى عشرة نواب معارضين السبت والأحد في البرلمان في خطوة غير مسبوقة في بولندا للتعبير عن احتجاجهم على سياسة المحافظين الحاكمين المتهمين من قبلهم بتقويض الديموقراطية.

وتناول نواب حزبي «المنصة المدنية» (يمين الوسك) و«حديث» (ليبرالي) الذين يحتلون قاعدة البرلمان معا السبت الغداء التقليدي في بولندا لعيد الميلاد.

وتقليديا يتناول البولنديون غداء الميلاد الذي يعد أهم محطة في الأعياد ويقدم خلاله 12 طبقا يحمل كل منها رمزا محددا، مع عائلاتهم.

وقدم مؤيدو هؤلاء النواب المعتصمون أمام البرلمان، عدداً من هذه الأطباق الى ممثليهم المحتجين.

ويعتصم عشرات الأشخاص منذ أيام أمام البرلمان بلا انقطاع على الرغم من الحرارة المتدنية. ويجلب لهم سكان في العاصمة المواد الغذائية والأغطية وكذلك الفحم والخشب لإشعال نار للتدفئة.

وبمناسبة عيد الميلاد أعدت مائدة طويلة أمام البرلمان ووضعت شجرة مزينة.

وبدأت حركة الاحتجاج قبل أسبوع ضد محاولة السلطة الحد بشكل كبير من حريات الصحافة. واحتل النواب القاعة ويتناوبون في هذا الاعتصام.

ونقلت الأغلبية المحافظة الحاكمة بعد ذلك المناقشات الى قاعة أخرى منعت بعض أعضاء المعارضة من دخولها، وتبنت عددا من القوانين بينها ميزانية 2017.

وترى المعارضة أن تبني هذه القوانين غير شرعي لأنه جرى في ظروف غير مسبوقة.

وعلى أثر ذلك، نظمت احتجاجات في الشارع بينما يطوق متظاهرون البرلمان ليلا.

وألمح حزب القانون والعدالة الى إمكانية تليين موقفه من مسألة حرية وسائل الإعلام لكنه يصر على موقفه في القرارات الأخرى ويعد كل خطواته قانونية.

وتنوي المعارضة البقاء في البرلمان حتى 11 كانون الثاني/يناير على الأقل موعد بدء الدورة البرلمانية الجديدة.