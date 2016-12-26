'داعش' يهاجم 'البنيان المرصوص' جنوب سرت

شن تنظيم 'داعش' أمس الأحد هجوما على قوات 'البنيان المرصوص' في منطقة سواوة جنوبي سرت الليبية مما أدى إلى مقتل أحد عناصرها وجرح آخر.

ونقل مراسل 'الجزيرة' عن مصادر عسكرية بغرفة عمليات تحرير سرت قولها إن قوات البنيان المرصوص أفشلت عملية انتحارية خطط لها تنظيم الدولة ضد تجمع لعناصرها.

وأوضحت أن القوات قتلت عنصرا من تنظيم الدولة يرتدي حزاما ناسفا ويحمل سلاحا آليا بعد أن حاول الاشتباك مع أفرادها وتنفيذ عملية انتحارية.

وكانت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت في الخامس من ديسمبر الجاري أنها استعادت كامل مدينة سرت من تنظيم الدولة الذي سيطر عليها في يونيو 2015.