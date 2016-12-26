انشقاقات في صفوف الحوثيين وقيادات ميدانية تنضم للشرعية

سلم عدد من القيادات الميدانية لميليشيا الحوثي وبعض المقاتلين بصفوفها أنفسهم لمحافظ الجوف أمين العكيمي، معلنين انشقاقهم عن جماعة الحوثي وانضمامهم الى صفوف الشرعية.

وذكرت مصادر، بحسب موقع 'يمن برس' الإخباري، أن من بين القياديات التي سلمت نفسها القيادي محمد الأهنوم أحد أقرباء القيادي الحوثي سام الملاحي المعين من قبل الانقلابيين محافظا للجوف.

وقال اللواء أمين العكيمي: إن المنشقين عن جماعة الحوثي اكثر قناعة من ذي قبل بان الميليشيات ليس لها مشروع غير القتل والدمار وان المشروع الظلامي الذي عبث باليمن أرضاً وإنساناً يدفع كل ذي عقل الى الاختلاف معه والوقوف ضده.