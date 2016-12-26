الشرطة الروسية تخلي 3 محطات للقطار بعد تلقي تهديدات

ذكرت وكالات أنباء روسية اليوم الاثنين أن الشرطة فى موسكو أجلت نحو 3000 شخص من ثلاث محطات للقطارات بعد تلقى تهديد بوجود قنبلة من مجهول. وأعلن مصدر فى خدمات طوارئ العاصمة الروسية، أن حوالى 3 آلاف مسافر وموظف، تم إجلاؤهم من محطات كازانسكى وياروسلافسكى ولينيجرادسكى للسكك الحديدية، وسط موسكو، بعد ورود تقارير مجهولة المصدر عن وجود عبوات ناسفة فيها. وقال المتحدث لوكالة 'نوفوستي' للأنباء، اليوم: 'بعد مكالمات هاتفية، حذرت من خطر حدوث انفجارات، فى محطتى كازانسكى ولينينجرادسكى، تم إجلاء ما يقرب من ألف شخص من كل محطة، وفى محطة 'ياروسلافسكي'، أجلى 750 شخصاً'. يذكر أن أجهزة الأمن الروسية تقوم حالياً، بعمليات الفحص والاختبار اللازمة داخل محطات السكك الحديدية الثلاث، وتعتزم الاستعانة بالكلاب البوليسية، للتأكد من المعلومات التى تم الإعلان عنها، ويجرى الخبراء والإخصائيون الأمنيون الروس، عملية فحص وتدقيق للكشف عن عبوات ناسفة أو قنابل معدة للتفجير، وفقاً للمزاعم التحذيرية.