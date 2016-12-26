وفيات اليوم الأثنين 26 ديسمبر 2016

سليمان سعد بن مظهور العازمي، «67 عاماً»، شيع، للرجال: ضاحية صباح السالم، ق6، ش1، ج9، م12، للنساء: العقيلة، ق3، ش330، م12، ت: 99005891.

نوره ضيف الله معزي المطيري، أرملة سعد حمود عمر أبو خوصة المطيري، «82 عاماً»، شيعت، للرجال: صباح الناصر، ق6، ش47، م67، للنساء: النسيم، ق1، ش13، م1، ت: 51632405.

محمد أحمد يوسف أحمد الفيلكاوي، «63 عاماً»، شيع، للرجال: الأندلس، ق13، ش20، م22، للنساء: مشرف، ق3، ش5، ج1، م7، ت: 94423619 – 99963559.

إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم البلوشي، «66 عاماً»، شيع، للرجال: سلوى، ق11، ش7، م26، للنساء: بيان، ق6، ش4، ج2، م14، ت: 97998582 – 66040899 – 99021122.

بدرية صالح محمد الصقعبي، أرملة حمد عبدالله الصانع، «86 عاماً»، شيعت، للرجال: مشرف، ق5، ش11، م25، للنساء: مشرف، ق4، ش10، م6، ت: 99646063 – 66278668.

فتوح خلف أيوب السبعان، أرملة خير الله مالك المشاري، «69 عاماً»، التشييع التاسعة صباح اليوم، الجابرية، ق8، ش12، م20، ت: 99018464 – 50700707.

عائشة أحمد عبدالله القصار، أرملة أحمد علي تيفوني، «76 عاماً»، شيعت، للرجال: الشامية، ق9، ش97، م3، للنساء: الشامية، ق9، ش97، م1، ت: 94960898.

محمد عبدالله معزي الرشيدي، «63 عاماً»، شيع، للرجال: الرحاب، ق3، ش6، م46، للنساء: العارضية، ق6، ش2، ج5، م21، ت: 60633996.

مهين محمد علي، زوجة حسن عبد الخضر العلي، «70 عاماً»، شيعت، الرميثية، حسينية الكوت، على دوار الجوازات، ت: 99022150.

دلال عبدالعزيز راشد المسبحي، «87 عاماً»، تشيع غدا، للرجال: بيان، ق4، ش31، طريق11، مقابل حديقة البيان، للنساء: مشرف، ق2، ش5، م11، ت: 99039671 – 99044881.

مبارك سالم الهمل العجمي، «96 عاماً»، شيع، الفحيحيل، ق9، ش25، م22، ت: 99797309