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27/12/2016 12:35:02 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير للنواب: لا تتعرضوا لرؤساء الدول.. حبس مستخدمي مواقف المعاقين وحجز سياراتهم بدءاً من 2017.. تدوير وكيلي «العدل» و«الفتوى».. الحكومة: إجراءات للحفاظ على استقرار أسعار السلع


27/12/2016  الآن - صحف محلية  12:05:24 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير للنواب: لا ...
من الجريدة

الجريدة

الأمير للنواب: لا تتعرضوا لرؤساء الدول

 الكندري: لا يمكننا السكوت عن مخالفات «الخدمة المدنية»

 حبس مستخدمي مواقف المعاقين وحجز سياراتهم بدءاً من 2017

 الأنباء

مجلس الوزراء: ترقية 327 ضابطاً في الجيش

 «السكنية » وقعت عقد تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة المحولات الرئيسية لمشروع غرب عبدالله المبارك

 الراي

تدوير وكيلي «العدل» و«الفتوى»

 الغانم: مشاريع كثيرة تعطّلت بحجة الشبهات والحديث عن فساد دون تحديد فاسدين يؤدي لاعتياده

 «الأشغال» تبحث في العراق انتشال ناقلتي نفط غارقتين

 النهار

الحكومة: إجراءات للحفاظ على استقرار أسعار السلع

 الجراح: المصارف العربية تنفذ القرارات الدولية بشأن تجفيف منابع تمويل «داعش»

 


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