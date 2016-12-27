شبهات جديدة بالفساد تحوم حول نتنياهو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن شبهات جديدة بالفساد، تحوم حول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دون الكشف عن تفاصيلها.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) عن مصادر في الشرطة الإسرائيلية ترجيحها أن يوعز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ميندل بليت، الى الشرطة قريبا بإجراء 'تحقيق وليس تدقيق في قضية جديدة تتعلق بنتنياهو'.

ولم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية أي بيان بهذا الشأن، فيما لم توضح الإذاعة طبيعة الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو، رغم الاهتمام الكبير الذي أولته وسائل الإعلام الإسرائيلية لهذه القضية.

وقالت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية، اليوم، إن الشرطة تحقق خلال الاسابيع الاخيرة في قضية جديدة، تحوم في إطارها شبهات جنائية ضد رئيس الوزراء.

وأضافت:' تم الشروع في هذا التحقيق في أعقاب معلومات كثيرة نقلها مصدران استخباريان الى الشرطة'.

أما صحيفة 'يديعوت احرونوت' الإسرائيلية، فقالت:' بعد أشهر طويلة من الفحص الذي لا يعرف عنه الا القليل، من المتوقع ان تنتقل الشرطة خلال الأيام القريبة الى التحقيق الجنائي الكامل في قضية تتعلق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو'.

وبدورها، قالت المحطة الثانية في التلفاز الإسرائيلي:' يشمل الفحص الذي يجري بأمر من المستشار القانوني للحكومة، فحص شبهات تتعلق بتلقي رشوة وغرض ما بالخداع في ظروف خطيرة'.

وأضافت:' طلبت الشرطة من المستشار الانتقال الى التحقيق الجنائي الكامل والعلني، ومن المتوقع ان يصادق مندلبليت على ذلك خلال الأيام القريبة، وفي أبعد حد، في الاسبوع القادم'.

وخلال السنوات الماضية برزت شبهات بالفساد ضد نتنياهو، لكن لم يجرِ اتهامه في أي منها.

وفي هذه الصدد، نقلت صحيفة 'هآرتس' عن مصادر مقربة من نتنياهو قولها:' منذ انتصاره في الانتخابات وقبل ذلك تبذل مصادر معادية له جهودا جمة بهدف اسقاطه موجهة اليه والى افراد عائلته اتهامات كاذبة'.