اعتبرها مؤسسة طائفية يقودها ضباط إيرانيين عبر سليماني

وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مليشيا الحشد الشعبي في العراق بأنها مؤسسة طائفية بحتة 'تقاد من قبل ضباط إيرانيين'، معتبرا أن المليشيات الطائفية تهدد وحدة العراق وأمنه، وأن هناك مجازر ترتكب في عدة مناطق عراقية 'وبالذات في الأنبار'.

وقال الجبير أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني ناصر جودة في الرياض إن الحشد الشعبي 'كما يعرف العالم مؤسسة طائفية بحتة'، ويقاد من قبل ضباط إيرانيين وعلى رأسهم قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأكد على دعم بلاده للعراق في مواجهة 'الإرهاب' ومواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، 'ولكن أيضا نؤيد وحدة العراق واستقلاله وعروبته، وندعم كل الفئات العراقية ولا نفرق بين طائفة أو أخرى'.

وسبق أن انتقدت السعودية 'انتهاكات' قوات الحشد الشعبي في المناطق التي يتم تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة، كما تتهم منظمات حقوقية دولية قوات الحشد بممارسة انتهاكات ضد المدنيين النازحين من المناطق السنية.

وفي المقابل، أقر مجلس النواب العراقي بالأغلبية الشهر الماضي مشروع قانون 'الحشد الشعبي' الذي خوّل فصائله 'باستخدام القوة لردع التهديدات الأمنية التي يتعرض لها العراق، والقضاء على الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها'.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الأردن، أكد الجبير على دعم الرياض لعمّان في مكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله، مشيرا إلى وجود تنسيق بين البلدين بشأن الأوضاع في سوريا والقضية الفلسطينية، بينما أكد جودة أن بلاده حريصة على توطيد علاقاتها بالسعودية.