وفيات الثلاثاء 27 ديسمبر 2016

فهد مرزوق فهد الغانم، «18 عاماً»، شيع، للرجال: سلوى، ق5، ش103، م24، ديوان الغانم، للنساء: سلوى، ق5، ش7، م21، ت: 99333741 – 98858550.

خلف جابر فلاح بن حماد العازمي، «18 عاماً»، شيع، للرجال: سلوى، ق12، ش1، م100، للنساء: سلوى، ق12، ش1، م106، ت: 99598333.

محمد عبدالرحمن محمد الكندري، «67 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، للنساء: ضاحية جابر العلي، ق28، ش5، م13، ت: 66626933 – 67731967.

ماجد سلطان عبدالله العلي، «60 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، للنساء: عبدالله مبارك، ق7، ش704، م12، ت: 99661124 – 65559564.

عبدالله عايض عواد زهية، «80 عاماً»، شيع، للرجال: سلوى، ق5، ش10، م16، للنساء: سلوى، ق5، ش10، م16، ت: 55606065 – 99660668.

شيخة عيدان عبدالله السبتي، «66 عاماً»، شيعت، للرجال: الزهراء، ق5، ش42، م56، للنساء: كيفان، ق1، ش12، م38، ت: 66222712 – 99043913.

فاطمة سعيد البيوضي، أرملة حمدان فرج الحربي، «92 عاماً»، شيعت، للرجال: بيان، ق3، ش3، ج2، م2، للنساء: صباح السالم، ق10، ش1، ج4، م27، ت: 67710458 – 25517649.

منى حسن علي كلندر الكندري، أرملة عبدالله يوسف العلي، «51 عاماً»، شيعت، للرجال: الخالدية، ق2، ش24، م3، للنساء: جنوب السرة، الزهراء، ق2، ش205، م18، ت: 60396933 – 51366155.

عايد مبارك عايد الشدقم العازمي، «58 عاماً»، شيع، العدان، ق2، ش81، م9، ت: 55445885 – 99586680.

حسن علي محسن علوي القلاف، «59 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد البحارنة، الدعية، للنساء: الرميثية، ق8، ش83، م20، ت: 90009500 – 66611433.

عبدالرحمن علي محمد العدواني، «73 عاماً»، شيع، للرجال:‍ الفردوس، ق2، ش1، ج6، م52، للنساء: سعد العبدالله، ق8، ش886، م24، ت: 51118446.

عزيزة سعد سالم الخشاب، أرملة أحمد مطر ربيعه، «64 عاماً»، تشييع غدا بعد صلاة العصر، للرجال: عبدالله المبارك، ق3، ش325، م4، للنساء: العمرية، ق3، ش4، م9، ت: 99777064 – 99707969.