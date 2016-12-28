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28/12/2016 6:00:52 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- المجلس يحيي «الظواهر السلبية».. الجارالله: معلومات جديدة عن المفقودين الكويتيين.. الجراح يعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.. الحكومة مستعدة للتعاون في تعديل سلم الرواتب والأجور


28/12/2016  الآن - صحف محلية  12:21:21 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- المجلس يحيي ...
من النهار

الجريدة

المجلس يحيي «الظواهر السلبية»

 العزب ينسف تعيينات الصانع في إدارة الخبراء بـ«العدل»

 الجراح يعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

 الأنباء

الجارالله: معلومات جديدة عن المفقودين الكويتيين

 القطان لـ «الأنباء»: صرف بدل الموقع لـ 1000 فني ومهندس بـ «المواصلات» مع راتب يناير

 الراي

الحكومة مستعدة للتعاون في تعديل سلم الرواتب والأجور

 مقتل «أبو جندل»... أخطر كويتي داعشي في سورية

 الفيلبين: سندافع عن «الداعشية» المدانة من القضاء الكويتي

 النهار

دمج موظفي «القوى العاملة» بـ «الهيكلة» يزيد رواتبهم

 «الطيران المدني»: لا صحة لتعرض المطار لكارثة جوية

 


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