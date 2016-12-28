أبرز عناوين صحف الأربعاء:- المجلس يحيي «الظواهر السلبية».. الجارالله: معلومات جديدة عن المفقودين الكويتيين.. الجراح يعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.. الحكومة مستعدة للتعاون في تعديل سلم الرواتب والأجور

الجريدة

المجلس يحيي «الظواهر السلبية»

بتأييد حكومي، أقرّ مجلس الأمة في جلسته أمس لجنة الظواهر السلبية البرلمانية، ليعيد إلى الأذهان التدخلات النيابية في الحريات العامة والخاصة، والتي كانت عناوين لأعمال تلك اللجنة في المجالس السابقة.وبينما كان النواب يبدون اعتراضهم على تشكيلها في الجلسة، واضعين الأسباب نصب أعين الحكومة، جاء الرد الحكومي على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بالقول إن «اللجنة مساعدة لأعمال الوزارة، ولا ضرر من تشكيلها، فالكويت مليئة بالظواهر السلبية».رد التحية على الموقف الحكومي جاء من النائب شعيب المويزري، الذي وصف الموقف (بدون مايكروفون) بأنه «بداية تعاون بين المجلسين».النائب راكان النصف كان أول المعترضين على طلب تشكيل اللجنة، وطلب تعريف تلك الظواهر، قائلاً: «أرفض هذه اللجنة فلا نريد وصاية على المجتمع»، ليعقب عليه النائب د. وليد الطبطبائي، وهو أحد مقدمي المقترح، بقوله: «إذا كان النصف يرى أنها غير مهمة، فاللجنة الإسكانية أيضاً غير مهمة».وفي وقت أيّد النائب خلف دميثير موقف النصف، أكد النائب يوسف الفضالة أن «لا أهمية لوجود اللجنة، وما كان موجوداً في المجالس السابقة ليس بالضرورة أن يكون صحيحاً»، في حين اعتبر النائب خالد الشطي مهمة اللجنة الرئيسية «الانقضاض على الحريات».وبينما رأى النائب أحمد الفضل أن هناك لجاناً أخرى مختصة بما ستتناوله «الظواهر السلبية»، استغرب النائب محمد هايف الهجوم عليها، معتبراً «من يعارضها يقف مع الظواهر السلبية، ومن يؤيدها يهدف إلى حماية المجتمع».من جانبه، شدد النائب د. جمعان الحربش على أهمية اللجنة، مطالباً المجلس بحسم الموضوع بالتصويت عليه.أما النائبة صفاء الهاشم فانتقدت تشكيلها، قائلة: «إننا لا نقف عند شجرة كريسماس، فهذه اللجنة تريد تقييد الحريات، وهي ليست مهمة والمخدرات منوطة بها اللجنة الصحية، ولا داعي لإنشائها، ولذلك أرفضها».الرفض النيابي اصطدم بموقف الحكومة المؤيد لتشكيل اللجنة، لتحصل على العدد المطلوب لتشكيلها بموافقة 46 نائباً ورفض 11 وامتناع مرزوق الغانم.وكان المجلس قد أقر عدداً من اللجان المؤقتة، هي «الإسكان»، و«حقوق الإنسان»، و«الرياضة»، و«ذوي الاحتياجات الخاصة»، و«المرأة» و«البدون».وبينما تقدم النائب يوسف الفضالة بطلب لتشكيل لجنة بيئة تحسين الأعمال تعنى بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كانت المفاجأة أن عدداً من النواب، الذين وافقوا على تشكيل لجنة الظواهر السلبية، اعترضوا على الطلب معتبرين أن اختصاصاتها تتبع اللجنة المالية.وكان لافتاً كذلك اعتراض هؤلاء النواب على تأييد الحكومة لتشكيل هذه اللجنة، في حين نال إعجابهم الموقف الحكومي تجاه «الظواهر السلبية».وقال النائب الحميدي السبيعي: «واضح أن هناك تنسيقاً بين الحكومة ومقدم الطلب»، مضيفاً: «إذا لم تستطع الحكومة القيام بدورها فلترحل، وإذا لم تقم اللجنة المالية بمهامها في هذا الدور فشكلوا تلك اللجنة بدور الانعقاد المقبل».ومن جهته، حذر النائب محمد الدلال من أن تلك الطلبات تتعارض مع المادة (43 مكرر) من اللائحة الداخلية للمجلس.واعترض مقدم الطلب يوسف الفضالة على تبريرات النواب، مؤكداً أن اللجنة لا تسلب اختصاصات لجان أخرى، «ولم نسمع رأي النواب عندما سلبت لجنة الظواهر اختصاصات لجنة المرأة والأسرة».واستغرب الفضالة تنصل بعض النواب من وعودهم أثناء الحملات الانتخابية، مطالباً إياهم بتحمل مسؤولياتهم.بدوره، قال وزير التجارة خالد الروضان إن «الحكومة تؤيد تشكيل هذه اللجنة، وسنقدم خطة متكاملة لها، وسنتعاون معها، لأنها ستساعدنا في عملنا».ووافق المجلس على تشكيل اللجنة بموافقة 42 عضواً من أصل 56.

العزب ينسف تعيينات الصانع في إدارة الخبراء بـ«العدل»

على الرغم من مخاطبة وزارة العدل لما يزيد على 300 مواطن ومواطنة بقبولهم في إدارة الخبراء، عند تولي يعقوب الصانع وزارتي العدل والأوقاف، لاجتيازهم اختبارات القبول في الوزارة؛ نسف الوزير الجديد د. فالح العزب، أمس، تلك «التعيينات الانتخابية»، وأوصى باعتماد تعيين 170 مواطناً ومواطنة فقط، ورفض باقي المتقدمين.وفي هذا السياق، صرح وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع بأن اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري الصادر عن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب من بعض الخبراء، لإعادة النظر في تعيينات الخبراء الجدد، وفحص التظلمات المقدمة من غير المقبولين بهذه الوظائف، انتهت من أعمالها، وقامت بعرض تقريرها النهائي ورفع توصياتها إلى وكيل الوزارة، حيث رفع الأمر إلى الوزير الذي اعتمد ما ورد في التقرير، بعد أن اطلعت اللجنة على كل الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية وكشوف النتائج النهائية، وبحث كل التظلمات، وأعدت كشفا نهائيا بجميع اسماء المتقدمين من الأعلى للأدنى، بعد التأكد من الدرجة الحاصل عليها كل منهم، وقررت تعيين 170 من أوائل المتقدمين حسب الترتيب الذي انتهت إليه اللجنة، وفقاً لاحتياجات الادارة العامة للخبراء، واعتمد الوزير التقرير المعروض، ووجّه بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة للتعيين.وأضاف وكيل «العدل» أن هذه الإجراءات تؤكد حرص الوزارة على إنصاف المظلومين، وإعادة الحق إلى أصحابه، وأنه لن يأخذ أحد اكثر مما يستحق.وأشار الى انه ستكون هناك دفعات اخرى سيتم تعيينها لاحقاً في ضوء احتياج الإدارة العامة للخبراء لسد النقص الموجود حاليا، بهدف دعم رجال القضاء في سبيل أداء رسالتهم السامية، كما أكد أن المعينين الجدد سيتم إلحاقهم بدورة تدريبية مكثفة خلال الفترة المقبلة، لصقلهم من كل النواحي الفنية والقانونية، ليتمكنوا من مباشرة المهام المنوطة بهم على اكمل وجه.وكانت «الجريدة» أشارت في اعداد سابقة الى تقديم اكثر من 100 دعوى قضائية ضد الصانع من قبل المتقدمين لإدارة الخبراء، بسبب المخالفات التي اعترت عملية القبول في الإدارة.وأشار أصحاب الدعاوى الى انهم يطعنون على قرارات التعيين لمن تم قبولهم، لمخالفتها القرارات الخاصة بالتعيين باستبعاد من لهم احقية في التعيين.وأكدت «الجريدة» في عددها بتاريخ 17 نوفمبر الماضي إرجاء مصير التعيينات بإدارة الخبراء الى الحكومة الجديدة.ونقلت عن مصادر مطلعة أن التعيينات لم تصدر آنذاك بقرارات نهائية، وأنها بانتظار نتائج الفحص الطبي لوزارة الصحة والتدقيق الأمني لوزارة الداخلية على المقبولين.

الجراح يعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

قرر وزير الداخلية خالد الجراح تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور والذي منح فيه رخص القيادة لأبناء المواطنات وأزواجهن وزوجات المواطنين من «البدون».

الأنباء

الجارالله: معلومات جديدة عن المفقودين الكويتيين

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله تلقيه معلومات جديدة من الجانب العراقي بشأن ملف المفقودين الكويتيين، معربا عن ثقته بأن تولي بغداد «اهتماما كبيرا لحسم هذا الملف الإنساني المؤلم».جاء ذلك خلال اجتماع انعقد على مستوى كبار المسؤولين تحضيرا لاجتماع الدورة السادسة للجنة الوزارية العليا المشتركة الكويتية - العراقية المقرر انعقاده اليوم.وقال الجارالله انه استمع من وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون العلاقات متعددة الأطراف والشؤون القانونية عمر البرزنجي ان هناك «شهودا جددا وروايات جديدة تتعلق بملف المفقودين الكويتيين».ولم يكشف الجارالله عن طبيعة تلك المعلومات بيد انه أكد ان هذا الأمر «يبعث الأمل في نفوس الكويتيين ويمثل ضوءا في نهاية النفق المظلم».وأضاف «نحن نعول عليكم وندعوكم لمعالجة هذا الملف الإنساني البحت والذي يعاني منه المواطن الكويتي بمرارة» قائلا «كلي ثقة بأنكم تدركون حجم هذه المعاناة ولذلك فان الأمل يحدونا جميعا لطي هذه الصفحة وهذا الملف المؤلم». واكد ان البلدين نجحا في إغلاق العديد من الملفات العالقة ولم يتبق الا القليل منها، معربا عن ثقته بجهود الجانب العراقي في متابعة ما تبقى وإنجازه.الى ذلك انطلق في العاصمة العراقية الاجتماع التحضيري للدورة السادسة لاجتماعات اللجنة العليا الوزارية المشتركة العراقية ـ الكويتية.وترأس الجانب الكويتي في الاجتماع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله فيما ترأس الجانب العراقي وكيل وزارة الخارجية عمر البرزنجي بمشاركة عدد من مسؤولي البلدين بينهم مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي عزيز الديحاني ومساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية سامي عبدالعزيز.وأعرب البرزنجي في بداية الاجتماع عن شكر بلاده للدعم المقدم من الكويت في المجال الإنساني وفي ملف اطفاء الآبار النفطية فضلا عن موافقتها على تأجيل استيفاء مبالغ التعويضات من العراق، مؤكدا ان الشعب العراقي لن ينسى من وقف معه في هذه الظروف.ولفت البرزنجي الى ان «الجيش العراقي يحقق الآن مكاسب مهمة في حربه ضد الإرهاب وان تحرير مدينة الموصل بات قريبا كما تحررت من قبل مدينتا الأنبار وتكريت».بدوره قال الجارالله ان اجتماعات اللجنة العليا الوزارية بين البلدين تحظى باهتمام كبير في الكويت ومن اعلى المستويات كاشفا عن تلقيه توجيهات من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد بمتابعة اعمالها وتحقيق الخطوات الملموسة التي تدعم العلاقات بين البلدين.واكد الجار الله ان الكويت تعول كثيرا على عمل هذه اللجنة كونها تشكل الأساس الصلب لبناء شامخ لعلاقات نوعية بين البلدين لاسيما انها تتطرق الى كل التفاصيل التي تهم البلدين.ولفت الى ان الكويت تعتز بدعمها للعراق وتفخر به قائلا «نحن حين نقدم الدعم لكم انما نقدمه للكويت لان استقرار العراق هو استقرار الكويت وازدهاره ازدهارها ولان علاقتنا مصيرية وبالتالي نحن على العهد باقون ومواصلون دعمنا ومساندتنا لأشقائنا العراقيين».وكان نائب وزير الخارجية خالد الجار الله وصل الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.وكان في استقبال الجارالله في مطار بغداد الدولي وكيل وزير الخارجية العراقي عمر البرزنجي وسفيرنا لدى العراق سالم الزمانان.وتأتي زيارة الجار الله تمهيدا لعقد اجتماع الدورة السادسة للجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية - الكويتية والمقرر انعقادها اليوم في بغداد.

القطان لـ «الأنباء»: صرف بدل الموقع لـ 1000 فني ومهندس بـ «المواصلات» مع راتب يناير

أكد وكيل وزارة المواصلات م.حميد القطان انه سيتم صرف بدل الموقع للفنيين والمهندسين، البالغ عددهم 1000 مهندس وفني، عن شهري أبريل ومايو الماضيين خلال يناير المقبل، أي مع راتب يناير.وأضاف م. القطان، خلال تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن الموظفين الإداريين لن تصرف لهم هذه البدلات كونهم لا تنطبق عليهم الشروط الخاصة بآلية البدلات وشروط ديوان الخدمة المدنيةوقال إن الوزارة بانتظار مجلس الوزراء لاعتماد التسمية الجديدة للوزارة واختصاصاتها خلال المرحلة المقبلة. وأشار القطان إلى أن حركة التدوير وتسكين الوظائف الشاغرة لم يُحسما بشكل نهائي وعلينا التريث حتى الانتهاء من نقل اختصاصات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومن ثم النظر إلى ذلك بالتنسيق بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية.

الراي

الحكومة مستعدة للتعاون في تعديل سلم الرواتب والأجور

جلسة للجان الموقتة بامتياز...من شؤون الشباب والرياضة إلى الظواهر السلبية والإسكان وتحسين بيئة الأعمال، لم تغفل عن ظاهرة تطاير الحصى، ولا التعديلات على قوانين الجنسية والانتخابات و «المسيء»، قبل أن تفسح المجال لجلسة حلب... الجريحة.وفيما كان الجدل قائما حول جدوى لجنة الظواهر السلبية، بين مؤيد، ومعارض، انبرت الحكومة الى تأييد وجود اللجنة، وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن هناك ظواهر سلبية مثل قضية المخدرات تحتاج الى تعاون المجتمع في حلها، معلنا ان «المدارس متروسة مخدرات».وأعاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الحياة مجددا الى «البديل الاستراتيجي»، مؤكدا استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة في شأن تعديل سلم الرواتب والأجور.ووافق المجلس على تشكيل عدد من اللجان البرلمانية الموقتة تعنى بشؤون الشباب والرياضة والاسكان وحقوق الانسان وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والاسرة واوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وشؤون الظواهر السلبية وتحسين بيئة الاعمال.وفي سير المناقشات، رفض النائب راكان النصف أن تكون لجنة الظواهر السلبية وصية على المجتمع، وأكد النائب وليد الطبطبائي أن اللجنة ليست وصية على المجتمع، وأن هناك قضايا خطيرة مثل عبدة الشيطان في المدارس، إضافة الى المخدرات، داعيا أن يكون النائب النصف عضوا فيها.واستغرب النائب محمد هايف سر الهجوم على اللجنة «التي تشهد المضابط على إنجازاتها»، وتساءل «هل الجنس الثالث وعبدة الشيطان من الحريات؟» واستطرد «أنا أرى أن من يرفض اللجنة يؤيد هذه الظواهر».وتساءلت النائب صفاء الهاشم عن أهداف اللجنة، وما إذا كانت ستناقش وجود «شجرة بلاستيك» في الأسواق، معتبرة أن هذه اللجنة ليست مهمة «ولا نريد إشغال الناس في قضايا تافهة».وتساءل النائب أحمد الفضل «إذا كان هناك جنس ثالث، فكيف يمكن لهذه اللجنة أن تحوله الى رجل؟»، وأكد ان ليس من اختصاص اللجنة مناقشة قضايا الجنوس.وتساءل النائب حمدان العازمي عن أسباب الهواجس من اللجنة، وخاطب الفضل بقوله «إن والدك رحمه الله كان عضوا في اللجنة».وأيّد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وجود اللجنة «لأن هناك ظواهر سلبية مثل قضية المخدرات التي أصبحت الكويت مركزا لتجميعها وإعادة توزيعها»، مؤكدا أن «المخدرات هي مثال لقضية تواجهها وزارة الداخلية، التي تحتاج الى تعاون المجتمع في حلها، وأن المدارس متروسة مخدرات».وفي مناقشة قضية تطاير الحصى، طلب وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع تأجيل الموضوع الى جلسة أخرى، الى حين جهوزية الوزارة أو إحالة الموضوع الى لجنة المرافق، لافتا الى أن الوزارة تحضر الآن للخلطة المناسبة.ولوّحت النائب الهاشم بمحاسبة وزير الأشغال، داعية الى إعطاء المواطنين طرقا بديلة عن الطرق التي تستخدم للشاحنات، وتساءلت «هل ستعوض الحكومة المواطنين لو تضررت سياراتهم؟».وقرر المجلس تكليف لجنة المرافق العامة إعداد تقرير عن مشكلة تطاير الحصى خلال شهرين.ورفض المجلس طلب النائب الفضل تكليف اللجنة الصحية مناقشة استخدام بعض أئمة المساجد لدور العبادة في غير الغرض المخصصة له.وزكى المجلس خمسة أعضاء في لجنة الشباب والرياضة هم أحمد الفضل والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين وسعدون حماد وخليل عبدالله بعد انسحاب ثامر السويط وفيصل الكندري.وبدعم حكومي زاد المجلس عدد أعضاء لجنة الشؤون الاسكانية الى سبعة، وزكى سبعة أعضاء في لجنة حقوق الانسان، وسبعة آخرين في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، وخمسة أعضاء للجنة المرأة.ووافق المجلس على تمديد المهلة للجنتين التشريعية والداخلية والدفاع لنظر التعديلات على قوانين الجنسية والانتخابات و«المسيء» على أن تقدم تقاريرها خلال شهرين.وقال النائب سعدون حماد أنه يجب ألا يتم البحث في «قانون المسيء» الذي تقدم به نواب مجلس 2012 وتضمن عقوبة الاعدام للمسيء الى الذات الالهية، «والأخوة يحتجون لأننا أضفنا الذات الأميرية للقانون، ونحن فقط حرمنا (المسيء) من الترشح ومن الواضح أنهم يريدون إلغاء عقوبة المسيء الى الذات الأميرية من القانون، ومن يوافق على ذلك فلا وطنية لديه».واحتج عدد من النواب، رافضين أن يزايد عليهم احد في مسألة الحفاظ على مقام سمو الأمير.ورفض المجلس تشكيل لجنة لمراجعة تشريعات الفصل التشريعي الرابع عشر بعد أن أيّد الطلب 17 نائبا من 41.

مقتل «أبو جندل»... أخطر كويتي داعشي في سورية

أعلن المرصد السوري مقتل أبو جندل الكويتي (عبدالمحسن. ز. ظ) خلال القصف من قبل التحالف الدولي على محيط منطقة جعبر غربي الواقعة عند الضفاف الشمالية لنهر الفرات، في المعارك التي دارت بين عناصر تنظيم الدولة من جهة، وقوات سورية الديموقراطية المدعومة بالقوات الخاصة الأميركية وقوات التحالف الدولي. فيما وصفته مصادر جهادية لـ«الراي» بأنه من أشرس القادة العسكريين في تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» وأنه أخطر كويتي داعشي.وكشفت المصادر التي التقت أبوجندل في سورية قبل عامين انه «لم يكن يتخلى عن حزامه الناسف وكان يلازمه طوال الوقت»، مؤكدة انه «لقي حتفه على يد مجموعة كردية مقاتلة في مدينة الطبقة الواقعة بالريف الغربي لمحافظة الرقة»، وانه «كان من أبرز المسؤولين عن الملفات الأمنية والاستخباراتية في داعش».وتلقت «الراي» مقطع فيديو لأبي جندل يعود تاريخه للعام الماضي في شهر رمضان حيث «ظهر فيه وهو يلقن كتيبة الانغماسيين الداعشية البيعة قبل البدء في هجوم في مدينة البركة السورية».وبالعودة لما قاله المرصد السوري، فقد أكد ان «أبو جندل الكويتي، هو واحد من بين أبرز القادة العسكريين في تنظيم الدولة، وقاد معارك سابقة في ريف الحسكة وبمنطقة خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي، بالإضافة لقيادته معارك في العراق وتنقله بين سورية والعراق في السنوات والأشهر الفائتة، لحين بدء الهجوم على الريف الغربي للرقة، حيث تولى قيادة عمليات عسكرية عدة في الريف الغربي، كما قام بقيادة عدة عمليات هجوم معاكسة على مواقع تقدمت إليها قوات سورية الديموقراطية بريف الرقة، لحين استهدافه أمس من قبل التحالف الدولي خلال معارك بريف الطبقة الشمالي الغربي».إلى ذلك، نعت حسابات مؤيدة لتنظيم الدولة في وسائل التواصل أبو جندل، واصفة إياه بأنه كان «من أول الانغماسيين ولم يترك غزوة إلا والتحق بها رغم ما كان يعانيه من إصابات».وكانت «الراي» قد كتبت تقريراً موسعاً في 16 سبتمبر 2014 عن أبو جندل الكويتي قالت فيه انه «من منطقة الجهراء وفي العقد الثالث من العمر، وكان متأثرا بالفكر الجهادي حيث خرج للقتال في سورية، وانضم الى تنظيم الدولة حيث يعتبر الجنرال الثاني فيها بعد أبو الأثير الحلبي، وتولى قيادة كتيبة فرسان الجزيرة في منطقة الحسكة في سورية قبل توجهه الى العراق».وأضاف التقرير«أبو جندل الملقب بـ(الهزبر) هاجم في مرات عديدة الداعية شافي العجمي والشيخ العرعور عبر (تويتر) في ما يتعلق بدماء (صحوات الشام) حيث اكد ان دماءهم في رقبتهما»، لافتاً إلى انه «تزوج في العراق ورزق بمولود اسماه جندل».

الفيلبين: سندافع عن «الداعشية» المدانة من القضاء الكويتي

أعلنت وزارة الخارجية الفيلبينية أن حكومة الفيلبين ستقدم المساعدة القانونية لمواطنتها الداعشية المحكوم عليها بالسجن عشر سنوات.وأصدرالقضاء الكويتي حكماً بالسجن عشر سنوات على الفيلبينية لإدانتها من قبل محكمة الجنايات بالانضمام لـ «داعش».ونقلت وسائل إعلام فيلبينية في تقرير لها عن الناطق باسم الخارجية تشارلز جوسيه قوله «ما زلنا في مرحلة التحقق من تقرير الإدانة، لكن المؤكد أنها ستتلقى المساعدة كونها مواطنة فيلبينية».وتابع «سفارتنا في الكويت تستعد لتوسيع المساعدة الاستشارية والقانونية لتلك المواطنة، والتأكد من أنه لم يتم انتهاك حقوقها».وقال التقرير إنه «في الوقت الذي تم الحديث فيه عن انضمام العشرات من الفيلبينيين لتنظيم داعش وتدريبهم في معسكرات سرية، أكدت السلطات العسكرية الفيلبينية أنها لم تتلق أي تقارير استخباراتية تؤكد هذه المزاعم».وذكر التقرير أن «الحكم القضائي الذي دان الفيلبينية بالانضمام لتنظيم داعش والتخطيط لهجمات ليس نهائياً وقابل للاستئناف».

النهار

دمج موظفي «القوى العاملة» بـ «الهيكلة» يزيد رواتبهم

علمت «النهار» ان الزيادات المستحقة لموظفي الهيئة العامة للقوى العاملة بعد عملية الدمج مع برنامج اعادة الهيكلة تتراوح ما بين 100 الى 300 دينار.وقالت مصادر مطلعة في الهيئة لـ «النهار» ان الزيادات تأتي في سبيل اتمام مساواة موظفي الهيئة بنظرائهم في الهيكلة الذين يتمتعون بكوادر ومميزات اضافية. واوضحت المصادر انه وبعد الموافقة على دمج الجهتين صار من الضرورة اعادة ترتيب في آلية الدمج بين القطاعات والادارات لاسيما المالية والادارية منها وفق الاجراءات السليمة لتلافي تداخل الصلاحيات، مشددة على اهمية الاخذ بعين الاعتبار مشروع اعداد الميزانية الجديدة للجهتين بعد الدمج للسنة المالية المقبلة.

«الطيران المدني»: لا صحة لتعرض المطار لكارثة جوية

أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي ان الحركة في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي.ونفى الهاشمي في تصريح صحافي ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض مطار الكويت الدولي لكارثة جوية، داعيا الى تقصي الحقائق حول كل ما يخص مطار الكويت الدولي قبل نشرها تفاديا لورود أي معلومات مغلوطة. وذكر أن ما حدث لاحدى طائرات الشركات المحلية أثناء هبوطها ناتج عن اضطرابات جوية والتي عادة تستمر لدقائق معدودة وعليه اصدر المراقب الجوي تعليمات لقائد الطائرة بالدوران حول مطار الكويت الدولي.وأوضح أن هذا اجراء طبيعي حتى زوال الحالة الجوية المضطربة ومحاولة الهبوط مرة اخرى، مؤكداً أن الطائرة هبطت بسلام دون وجود أي عوائق على المدرج أو أي طائرات اخرى في اجواء المطار.وأضاف أن كفاءة ويقظة المراقبين الجويين الدائمة تضمن سلامة الحركة الجوية في مطار الكويت الدولي.