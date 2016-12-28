قتلى وجرحى في خروج قطار عن مساره بالهند

لقي شخصان حتفهما وأصيب آخرون جراء خروج قطار سريع عن مساره صباح اليوم الأربعاء في ولاية أوتار براديش شمال الهند.

كما أصيب 40 شخصاً على الأقل، وانقلبت 14 عربة من عربات القطار جراء الحادث الذي وقع حوالى الساعة 05.20 صباحاً بالتوقيت المحلي على بعد 50 كيلومترا من كانبور، حسبما أفادت صحيفة 'تايمز أوف إنديا'.

وأكد المسؤول عدم سقوط قتلى جراء هذا الحادث المأساوى، مضيفا أن جميع المصابين نقلوا إلى مستشفي مجاور.

وقال إن 'الحادث وقع بالقرب من محطة رورا في منطقة ديهات ببلدة كانبور في حوالي الـ5:30 صباحاً (بالتوقيت المحلي) عندما خرجت 14 عربة من عربات قطار سيلداه - أجمير السريع عن القضبان وسقط عربتان منها في مياه المصارف'.

وأفادت القنوات التلفزيونية المحلية بأن رجال الإنقاذ متواجدين في مكان الحادث ويمشطون العربات لانتشال أي شخص محاصر بداخلها، وعرضت لقطات مصورة للعربات التي خرجت عن القضبان.

وقال وزير السكك الحديدية الهندي سوريش برابهو إنه 'يراقب الوضع شخصياً' وأصدر توجيهاته لجميع الجهات المعنية بضمان مواصلة عمليه البحث والإنقاذ.

وكتب في تغريدة على تويتر 'سيتم إجراء تحقيق شامل للوقوف على سبب (الحادث)'.