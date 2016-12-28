وفيات اليوم الاربعاء 28 ديسمبر 2016

عميشة غالب ثويني المطيري زوجة سعود سند المطيري 73 عاماً، شيعت، الفردوس، ق7، ش1، ج4، م26، ت: 97851100

ادهيليس ماضي ماضي المطيري 81 عاماً، شيع، الرجال: صباح الناصر، ق3، مدخل الدئري السادس، م42، النساء: صباح الناصر، ق7، ش48، م22، ت: 99509977، 55386655

نوري سعود عبدالله الزامل 82 عاماً، شيع، الرجال: حطين، ق3، شارع17، ديوان الزامل، النساء: المسايل، ق4، ش409، منزل26، ت: 69393951، 66087715

نوال حسين عبدالكريم القناعي أرملة رشيد بدر المسلم 60 عاماً، شيعت، الرجال: الشويخ، 'ب' (ديوان القناعات)، النساء: الشعب، ق2، ش22، م1، ت: 99606378، 90096447

خضر مدوخ نهار المطيري 59 عاماً، شيع، الرجال: صباح الناصر، ق7، ش53، م1، النساء: صباح الناصر، ق7، ش49، م16، ت: 99992511، 99992011

نجوى محمد إبراهيم حسن أرملة سليمان محمد كلندر الكندري 63 عاماً، شيعت، الرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، النساء: الجابرية، ق9، ش2، م22، ت: 25313477

عطالله باجيه جزاع الشمري 68 عاماً، شيع، الرجال: ديوان باجيه الوزري الشمري، القصر، ق2، ش3، م51، النساء: سعد العبدالله، ق8، ش841، م478، أزرق3، ت: 99601661

خالد عبدالعزيز إسماعيل 44 عاماً، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: بيان، ق4، ش5، م25، النساء: خيطان الجنوبي، ق3، ش90، م18، ت: 99680784

حجية عبدالمحسن عيد العازمي أرملة الادلم مرزوق بن حسيان العازمي 76 عاماً، شيعت، الرجال: الرقة، ق1، ش18، م349، النساء: الرقة، ق1، ش16، م319، ت: 99009392، 60400076

هاجر عباس أكبر سناسري 63 عاماً، شيعت، الرجال: سلوى، حسينية سيد محمد، شارع الاقصى، النساء: السالمية، حسينية بيبي علوية، ق13، ت: 99661643، 99883457