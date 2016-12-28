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29/12/2016 4:54:17 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- العراق: سنزود الكويت بالغاز.. مجلس الأمة: تكليف «التعليمية» بالتحقيق في الشهادات الدراسية غير المعتمدة.. اختفاء حاويتين جديدتين من الشويخ ماذا تحملان... خموراً أم أسلحة؟..«الشؤون» تستأجر 342 سيارة بـ 3.9 مليون دينار


28/12/2016  الآن - صحف محلية  11:55:11 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- العراق: سنزود الكويت ...
من جريدة النهار

 

الجريدة

العراق: سنزود الكويت بالغاز

تحقيق نيابي في «الشهادات المزورة» والحيازات

العسعوسي: تخفيض سن الحدث لـ 16 عاماً يبدأ بعد غدٍ

 الأنباء

مجلس الأمة: تكليف «التعليمية» بالتحقيق في الشهادات الدراسية غير المعتمدة

الروضان يطبّق القانون: لا مناقصات لشركاتي وأقاربي

الراي

اختفاء حاويتين جديدتين من الشويخ ماذا تحملان... خموراً أم أسلحة؟

 «الشؤون» تستأجر 342 سيارة بـ 3.9 مليون دينار

 الفارس لـ «الراي»: نبحث تعديل الدوام في بعض المدارس

 النهار

الخارجية العراقية: متفائلون بحسم ملف الخرائط مع الكويت

 ترامب: إبقي قوية يا إسرائيل

 


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