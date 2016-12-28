أبرز عناوين صحف الخميس:- العراق: سنزود الكويت بالغاز.. مجلس الأمة: تكليف «التعليمية» بالتحقيق في الشهادات الدراسية غير المعتمدة.. اختفاء حاويتين جديدتين من الشويخ ماذا تحملان... خموراً أم أسلحة؟..«الشؤون» تستأجر 342 سيارة بـ 3.9 مليون دينار

الجريدة

العراق: سنزود الكويت بالغاز

تحقيق نيابي في «الشهادات المزورة» والحيازات

العسعوسي: تخفيض سن الحدث لـ 16 عاماً يبدأ بعد غدٍ

حسم النائب العام المستشار ضرار العسعوسي موعد تنفيذ قانون الأحداث الجديد بتخفيض سن الحدث من 18 إلى 16 عاماً بيوم بعد غد السبت.وأشار العسعوسي، في تعميم حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى أن الصحف والفضائيات محظور عليها نشر أسماء الأحداث وصورهم قبل المحاكمات أو بعدها.وأكد أن القانون المطبق يعاقب الأحداث المعرضين للانحراف إذا انضموا لجماعات متطرفة، أو أقدموا على التطرف الديني، أو كانوا بحالة التشبه الجنسي، أو قاموا بمظاهر عبدة الشيطان.

الأنباء

مجلس الأمة: تكليف «التعليمية» بالتحقيق في الشهادات الدراسية غير المعتمدة

الروضان يطبّق القانون: لا مناقصات لشركاتي وأقاربي

الراي

اختفاء حاويتين جديدتين من الشويخ ماذا تحملان... خموراً أم أسلحة؟

ويستمر مسلسل هروب أو تهريب الحاويات «الملغومة» من ميناء الشويخ لـ«تتبخر» في خارج أسواره «المحمية» جمركيا، دون العثور لها على أثر.فبعد الحاويات التسع «المذخّرة» بالممنوعات، والتي «غافلت» العين الجمركية في أواخر نوفمبر الماضي لتُخرج من الميناء دون تدقيق ولا تفتيش، والحاويتين الأخريين اللتين حطتا الرحال في الميناء، وحُملتا الى منطقة (الرمبة) القريبة من ساحة الانتظار بغرض التفتيش، لتتبخرا بدورهما من دون إفراج جمركي في أوائل ديسمبر الجاري، أتى الدور على حاويتين أخريين «اختفتا» من الميناء منذ قرابة الأسبوع من دون «علم ولا خبر».كيف يحدث هذا في فترات زمنية متقاربة؟ سؤال طرحته مصادر أمنية وجمركية وهي تكشف لـ«الراي» قضية اختفاء الحاويتين الأخيرتين، متسائلة «هل يعقل أن تغادر 13 حاوية ميناء الشويخ في غضون أقل من شهرين دون تدقيق ولا تفتيش، ولا يتم العثور عليها في خارج الميناء، رغم ما يحيط بظروف مغادرتها من شكوك قوية، حول إمكانية أن تكون هذه الحاويات محمّلة بمواد ممنوعة؟».وأشارت المصادر الى أن الحاويتين الاخيرتين حطتا في الميناء قبل أن تختفيا، ولدى متابعة أمر مغادرتهما دون تدقيق أمني او جمركي تم الاتصال بالشركة الموردة، فنفت أن تكون قد أخرجتهما من الميناء، وإلا لكان تم ذلك وفق الأصول والإجراءات القانونية.وشددت المصادر على ضرورة تكثيف الاجراءات الأمنية للوصول الى الحاويتين الأخيرتين وقبلهما الحاويات الـ11 الأخرى، التي ربما حطت رحالها في «مخبأ» ما لتفريغ حمولتها، معربة عن شبه يقين بأن هذه الحاويات محملة من دون شك بالممنوعات، مثل الخمور، لكن ماذا لوكانت مشحونة بغير الخمور...بالسلاح مثلا؟وأكدت المصادر أن «اختفاء الحاويات بتلك الطريقة يؤكد ما سبق أن أقر به المدير العام للإدارة العامة للجمارك خالد السيف من أن ميناء الشويخ مخترق جمركياً»، لكن السؤال الأهم هو متى يوقف هذا الاختراق؟

«الشؤون» تستأجر 342 سيارة بـ 3.9 مليون دينار

أرست وزارة الشؤون مناقصة ايجار سيارات للوزارة على احدى الشركات المتقدمة لتوريد 342 سيارة من انواع مختلفة بقيمة 3.9 مليون دينار، لمدة 3 سنوات ابتداء من العام الجديد.وكشف مصدر مسؤول في الوزارة ان «الشؤون بعد ان درست باستفاضة العطاءات المقدمة من عدد من الشركات لتوريد 342 سيارة ايجار، ارست عملية التوريد على الشركة التي قدمت اقل الأسعار»، مبيناً ان «قيمة العقد 3.9 مليون دينار لمدة 3 أعوام ابتداء من العام 2017».وعلى الصعيد نفسه أرست الهيئة العامة للقوى العاملة عقد إيجار 60 سيارة لمدة 3 سنوات على إحدى الشركات بقيمة 600 ألف دينار.

الفارس لـ «الراي»: نبحث تعديل الدوام في بعض المدارس

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس لـ «الراي» عن «مقترح لتعديل توقيت الدوام المدرسي في بعض المدارس على سبيل التجربة، للمساهمة في تخفيف حدة الازدحامات المرورية»، مبيناً أن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري طرح هذا الموضوع أمام المجلس الأعلى للمرور الذي يشغل عضويته.وقال الفارس إن «هذا التطبيق سيكون تجربة أولية نقف على نتائجها ونحدد مدى مساهمتها في حل مشكلة الزحام ومدى ملاءمتها لأولياء الأمور»»، مؤكداً «عدم وجود أي طلب حديث من الإدارة العامة للمرور في شأن تعديل زمن الدوام المدرسي، ولكن كان هناك طلب في السابق ورفضته الوزارة».ومن الازدحام المروري إلى نظام التعليم الثانوي، كشف الفارس عن وجود لجنة في الوزارة تقوم في الوقت الراهن بدراسة كافة الجوانب المحيطة بنظام التعليم الثانوي الحالي وتنظر في سلبياته، ولكن إلى الآن لم تنتهِ من إعداد تقريرها.وأشار الفارس إلى أن الدراسة تشمل كل ما يتعلق بهذا النظام من الخطة الدراسية والمعدل التراكمي وآلية التقويم، وستتم مناقشة نتائجها مع الخبراء والمختصين تمهيداً لتطبيق النظام الأمثل.

النهار

الخارجية العراقية: متفائلون بحسم ملف الخرائط مع الكويت

أعربت وزارة الخارجية العراقية أمس عن تفاؤلها بإقرار مجلس الوزراء العراقي ملف الخرائط العراقية الكويتية وقال وكيل وزارة الخارجية العراقي عمر البرزنجي في تصريح لـ «كونا» ان ملف الخرائط معروض حاليا على مجلس الوزراء العراقي لإقراره، مبديا تفاؤله بقرب حسم هذا الملف بشكل نهائي، واضاف البرزنجي ان موضوع الخرائط بحث مؤخرا مع الجانب الكويتي في اجتماعات في مقر الامم المتحدة في نيويورك وسط اجواء وصفها بالإيجابية، واشار الى ان الوفد العراقي رفع الملف بعد الاجتماعات الى وزير الخارجية ابراهيم الجعفري والذي قدمه بدوره الى رئيس الحكومة حيدر العبادي ليعرضه على مجلس الوزراء لإقراره، مؤكدا ان «المؤشرات حول هذا الملف مرضية».وكان اجتماع عقد أمس الأول في بغداد على مستوى كبار المسؤولين تحضيرا لاجتماع الدورة السادسة للجنة الوزارية العليا المشتركة الكويتية - العراقية، وترأس الجانب الكويتي في الاجتماع نائب وزير الخارجية خالد الجار الله فيما ترأس الجانب العراقي البرزنجي بمشاركة عدد من مسؤولي البلدين.

ترامب: إبقي قوية يا إسرائيل

وبّخ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، امس، إدارة الرئيس باراك اوباما على موقفها تجاه إسرائيل، وذلك قبل الكلمة المقررة لوزيرالخارجية جون كيري، التي تتعلق بالموقف الدولي حيال بناء المستوطنات الإسرائيلية.وقال ترامب على تويتر «لا يمكن أن نواصل السماح بمعاملة إسرائيل بمثل هذا الازدراء وعدم الاحترام. كان لهم دائما صديق قوي في الولايات المتحدة. ولكن....».وتابع قوله «لم يعد الأمر كذلك. بداية النهاية كانت اتفاق إيران البغيض.. والآن هذا (ما حدث في الأمم المتحدة)! إبقي قوية يا إسرائيل.. العشرون من يناير يقترب سريعا»، وذلك في إشارة إلى موعد توليه السلطة من الرئيس الديموقراطي. من جهة أخرى، وافقت إسرائيل، أمس، على تشييد مبنى للمستوطنين من 4 طوابق في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، قبل ساعات من خطاب لوزير الخارجية الأميركي جون كيري حول رؤيته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.وقالت منظمة «عير عاميم» المناهضة للاستيطان إنه وبعد ساعات على قيام لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس بإرجاء النظر في إصدار تراخيص لبناء 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، فإنها وافقت على تشييد مبنى في قلب حي سلوان.