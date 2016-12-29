سلطنة عمان تنضم للتحالف العسكري الإسلامي

أفادت وكالة الأنباء السعودية أن سلطنة عمان قررت الانضمام للتحالف العسكري الإسلامي بقيادة السعودية لمحاربة الإرهاب.

وقد أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد السعودي، عن التحالف في كانون الأول/ديسمبر 2015، ليؤكد حرص العالم الإسلامي على محاربة الإرهاب، الذي تضرر منه العالم الإسلامي أولاً، قبل المجتمع الدولي.

وبدأ التحالف عمله عبر إنشاء 'مركز التحالف الإسلامي العسكري'، في الرياض، وذلك من أجل تطوير الأساليب والجهود لمحاربة الإرهاب في العالم الإسلامي، ولتنسيق الجهود بين الدول المشاركة بهدف الارتقاء بالقدرات لمحاربة الإرهاب وكل ما يزعزع أمن دول العالم الإسلامي.

وذكرت الوكالة الرسمية أن ولي ولي العهد السعودي تلقى رسالة من الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان، بدر بن سعيد البوسعيدي، تتضمن انضمام السلطنة للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وقد ثمن الأمير محمد بن سلمان هذا الموقف وأعرب عن تقديره للقيادة في سلطنة عمان على دعم جهود المملكة العربية السعودية في قيادة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

يذكر أن سلطنة عمان تعد الدولة الواحدة والأربعين التي تنضم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.