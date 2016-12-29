متورط بمخالفات وتضارب مصالح بصفقة غواصات

قال تلفزيون القناة العاشرة الإسرائيلي يوم الأربعاء إن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت أمر الشرطة بفتح تحقيق جنائي في قضيتين لم يحددهما لهما علاقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل في بيان إن التحريات في المسألة 'ما زالت جارية وهذا ليس تأكيدا أو نفيا للمزاعم'.

وأضافت 'يعمل المدعي العام والشرطة وممثلو الادعاء بتعاون وثيق وسيصدر إعلان في الوقت المناسب بشأن التحقيق.'

ولم يرد مكتب نتنياهو على الفور على استفسار من رويترز بشأن التقرير.

وسبق أن نفى نتنياهو ارتكاب مخالفات في صفقة شراء غواصات من ألمانيا حيث تحدثت وسائل إعلام عن تضارب محتمل في المصالح يشمل محاميه.

وقال تلفزيون القناة العاشرة إن المدعي العام سمح للشرطة باستجواب نتنياهو وإنه سيتم تحديد موعد للاستجواب في الأيام القادمة.

وأضافت أن القضية الأخطر بين القضيتين اللتين كان ماندلبليت ينظر فيهما غير معروفة للعامة .