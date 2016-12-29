119 ألف مسافراً خلال أيام بحثا عن إجازة رأس السنة

قال نائب المدير العام للطيران المدني لشئون سلامة الطيران والنقل الجوي. عماد الجلوي ان عدد المسافرين الذين من المحتمل ان يقضوا اجازة رأس السنة الميلادية خارج الكويت بلغ حوالي 119 ألف مسافر وذلك خلال الفترة من 28 ديسمبر الجاري وحتى 1 يناير المقبل.

وأضاف ان هناك 10 رحلات اضافية ستكون خلال هذه الفترة وستنقل ما يقرب من 2066 راكبا وهذه الرحلات الاضافية مجدولة ضمن البرنامج الزمني المعد.

مضيفا ان اكثر الوجهات سفرا هي دبي والقاهرة وتركيا وبيروت ومشهد ولندن.

وأشار الجلوي الى ان هناك اعدادا كبيرة من المدرسين الوافدين ضمن الذين انتهزوا هذه الاجازة وقضاء اجازة رأس السنة الميلادية بين اهليهم في بلدانهم، مهيبا بالمواطنين والمقيمين الذين يرغبون بالسفر الى ان يتأكدوا من صلاحيات المستندات والوثائق الخاصة بهم تجنبا لتأخير سفرهم سواء جواز سفرهم او البطاقة المدنية والحضور الى المطار قبل 3 ساعات على أقل تقدير حتى يتسنى لهم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالسفر.

وقال ان ادارة الطيران المدني وبالتنسيق مع الجهات العاملة بالمطار كوزارة الداخلية والجمارك وادارة العمليات حريصة على توفير كل ما من شأنه التسهيل على المسافرين مؤكدا ان هذه الاستعدادات كانت منذ فترة طويلة من خلال عملية التنظيم.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي ان حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية وذلك على الرغم من وجود ضباب خفيف امس.

وأضاف ان حركة الطائرات في الإقلاع والهبوط في مطار الكويت لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية.