القضاء أدانها بالنصب والإحتيال على مواطنة بـ 40 ألف دينار

‏قضت محكمة الجنح اليوم بحبس مصممة أزياء شهيرة ثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة لقيامها بالنصب على مواطنة .

‏وفي التفاصيل تتلخص وقائع هذه القضية في الشكوى ‏التي تقدم بها المحامي سلطان المنديل من مجموعة دلال الملا ‏في سنة 2015 ضد احد مصممات الأزياء الأكثر شهرة على نطاق الوطن العربي يتهمها بقيامها بالنصب والإحتيال على (موكلته) حيث أوهمتها برغبتها في أن تشاركها في مشروع تجاري عبارة عن محل أزياء فاستلمت منها مبلغ ٤٠٠٠٠ دك واخبرتها المصممه بانها هي من سوف يشرف على المشروع لحين نهايته .

وفي الأشهر الأولى كانت الشاكية تستفسر من المصممه عما وصل إليه المشروع وكانت تخبرها أنها شارفت على النهاية ولم يتبقى شيئا على الإفتتاح وظلت تماطل بهذه الطريقة إلى أن وصلت إلى عدم الرد على اتصالات الشاكية فتفاجأت الشاكية بأن المصممه قد نصبت عليها واوهمتها بهذا المشروع الذي ليس له وجود.

فتقدم المحامي سلطان المنديل بشكواه إلى مخفر الجابرية حيث مكان إبرام العقد (محل المصممه) وتم إلقاء القبض عليها ومن ثم تم إخلاء سبيلها بكفالة مالية باعتبارها كويتية الجنسية واحيلت القضية الى محكمة الجنح التي نظرتها وسمعت دفاع الطرفين وتبين للمحكمة أن المصممة قد اعتادت على مثل هذه القضايا وانها نصبت على اكثر من شخص بهذه الطريقة واطمأنت المحكمة إلى صحة شكوى المجني عليها فأصدرت حكمها اليوم بحبس المصممة ثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ وأحالت الدعوى المدنية الى المحكمة المختصه.