الجمارك تخلي مسؤوليتها: أبلغنا النيابة العامة بالواقعة

قالت الادارة العامة للجمارك الكويتية اليوم الخميس انها فتحت تحقيقات ادارية وأبلغت السلطات القضائية المختصة (النيابة العامة) بشأن وقائع خروج بعض الحاويات من ميناء الشويخ دون انهاء اجراءاتها الجمركية كافة.

وأضافت (الجمارك) في بيان صحفي انها 'تابعت باهتمام بالغ ما تناولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الواقعة' موضحة ان 'الشفافية والافصاح للرأي العام ضمن ركائز استراتيجية عملها'.

وبينت انها اتخذت فور علمها بالواقعة الاجراءات التحفظية والادارية والقانونية كافة حيال من تشير اصابع الاتهام الى ضلوعهم في هذا الجرم مشيرة الى ان تلك الاجراءات تمثلت بفتح تحقيقات ادارية وابلاغ السلطات القضائية المختصة للوقوف على هوية الاشخاص مرتكبي الواقعة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية بمعرفة جهات الاختصاص في اسرع وقت ممكن.

وأفادت (الجمارك) ان النقطة الثانية هي التنسيق والمتابعة مع مختلف الجهات ذات الصلة بالوقائع محل التحقيقات بهدف معالجة كل 'الثغرات الامنية بميناء الشويخ' للحيلولة دون تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا.

وأكدت استمرارها بعقد الاجتماعات برئاسة المدير العام ونوابه لشؤون المنافذ الجمركية والبحث والتحري والشؤون الجمركية لتقديم الدعم لكل الجهات لاسيما القضائية لتعقب المتهمين مرتكبي هذه الوقائع.

يذكر أن وسائل اعلام وشبكات تواصل اجتماعي تناولت واقعة خروج حاويات من ميناء الشويخ دون افراج جمركي بعد ان وضعت في ساحة الانتظار.