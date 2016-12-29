تركيا: وقف إطلاق النار في سوريا .. الليلة

أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في عموم سوريا.

وأعربت الخارجية في بيانها عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار، مشيرةً أنّ الاتفاق سيدخل حيّز التنفيذ منتصف الليلة المصادف 30 كانون الأول.

وأكّدت الخارجية أنّ المجموعات المدرجة ضمن قوائم المنظمات الإرهابية لدى مجلس الأمن الدولي، ستبقى خارج الاتفاقية، وأنّ تركيا وروسيا ستقدّمان الدعم لسير الاتفاقية بصفتهما الدولتين الضامنتين لها.

وتنص الاتفاقية على وقف الأطراف المتحاربة كافة الأعمال القتالية بما في ذلك الغارات الجوية، وتعهد كافة الأطراف بعدم محاولة توسيع رقعة الأراضي الواقعة تحت سيطرتهم على حساب الطرف الآخر.

وشددت الخارجية التركية على أهمية التزام كافة الأطراف بالاتفاق، وقيام الأطراف الدولية بواجباتها واستخدام نفوذها للضغط على المجموعات الموجودة على الساحة ودفعها إلى الاستمرار في الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأكّدت الخارجية التركية أنّ أنقرة وموسكو ستدعمان بقوة حالة وقف إطلاق النار، وستراقبان عن كثب سير الاتفاقية.

وأشارت إلى أنّ تركيا ستتابع بذل المزيد من الجهود لاستئناف محادثات السلام المتوقفة بين المعارضة والنظام السوريين.