موجة تلوث جديدة تضرب باريس

عاد التلوث الجوي مجددا ليضرب العاصمة الفرنسية وجوارها الخميس، بحسب ما اعلنت هيئة مراقبة نوعية الهواء 'ايرباف'، متوقعة تفاقم الظاهرة الجمعة.

وقالت الهيئة ان تركز الجزيئات الملوثة سيتجاوز الجمعة 80 ميكروغراما في المتر المكعب، وهو 'مستوى الانذار'، علما ان هذه النسبة بلغت مستوى 50 ميكروغراما الخميس.

وتوقعت الهيئة ان تكون الموجة الجديدة من التلوث أقل شدة وانتشارا في الرقعة من التلوث الذي ضرب باريس مطلع كانون الاول/ديسمبر، والذي لم يسبق له مثيل منذ عشر سنوات.

واوضحت 'ايرباف' ان ظاهرة التلوث يفاقمها الركود في حركة الرياح من جهة، وبرودة طبقات الهواء القريبة من الارض اسرع من الطبقات العليا بحيث ينحبس التلوث على ارتفاع متدن.

ويعود السبب في التلوث الى احراق الحطب للتدفئة، والى انبعاثات محركات السيارات.

ولجأت السلطات في باريس وضواحيها اثناء موجات التلوث السابقة الى اجراءات عدة منها اعتماد حركة السير بالتناوب.

والجزيئات الصغيرة مضرة جدا بالصحة اذ يمكنها التسبب بامراض سرطانية وربو وامراض قلبية وعائية ومشاكل في التنفس.

ويتسبب ثاني اكسيد النيتروجين الصادر عن محركات الديزل خصوصا، بالربو وامراض الرئتين لدى الاطفال.