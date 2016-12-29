الصين تفتتح أعلى جسر في العالم

افتتحت السلطات الصينية اليوم الخميس، أعلى جسر في العالم، يصل ارتفاعه إلى 565 متراً ويقطع أخدود نهر نيتشو ليربط بين مقاطعتي يونان وجويتشو جنوبي البلد الآسيوي، حسبما أفادت قناة (سي سي تي في) الرسمية.

وبدأ تشييد جسر 'بيبانجيانج' الذي يصل طوله 1.341 متر وبلغت تكلفة بناؤه مليار يوان (144 مليون دولار)، في عام 2013 وتم الانتهاء من المشروع في سبتمبر الماضي.

وشارك في بناء هذا الجسر الذي يعادل ارتفاعه طول مبنى مكون من 200 طابق، أكثر من ألف مهندس وفني.

يشار إلى أن جسر 'بيبانجيانج' الذي افتتح اليوم، يشكل جزءاً من طريق سريع يربط بين مدينتي هانجتشو، عاصمة مقاطعة تشيجيانج شرقي الصين، ورويلي في يونان.