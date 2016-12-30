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30/12/2016 4:21:32 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- شمس السلام تشرق على سورية.. الاتفاق يشمل 51 ألف مقاتل ويستثني «النصرة» و«الوحدات».. الكويت ترحب وتأمل حقن دماء السوريين.. تدوير 22 مراقباً في جمرك ميناء الشويخ


30/12/2016  الآن - صحف محلية  12:09:06 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- شمس السلام تشرق على ...
من الجريدة

 

الجريدة

شمس السلام تشرق على سورية

 

الاتفاق يشمل 51 ألف مقاتل ويستثني «النصرة» و«الوحدات»

 

الكويت ترحب وتأمل حقن دماء السوريين

 

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