تعليق البحث عن مفقودين بعد انهيار منجم في ميانمار

أعلنت حكومة ميانمار، اليوم الجمعة، إرجاء عمليات البحث عن عشرات المفقودين، بعد الانزلاقات الأرضية التي أصابت منجم للأحجار الكريمة في شمال البلاد.

وأمس الخميس، أعلنت مصادر محلية فقدان ما لايقل عن 30 شخصًا في انزلاقات أرضية طالت منجم لاستخراج أحجار 'اليشم' الكريمة بمنطقة 'هباكانت' شمالي ولاية 'كاشين'، حيث انهار منحدر للتربة يبلغ ارتفاعه 122 متراً.

وقال تين تون أونغ، المسؤول في شرطة كاشين، للأناضول، اليوم، 'إن فرق الإنقاذ عثرت على جثتي شخصين، مساء أمس الخميس، إلا أنهم اضطروا لتعليق عملية البحث بسبب احتمال حدوث مزيد من الانهيارات'.

وأضاف أنه سيتم استئناف عملية البحث عن الضحايا كما فعلوا من قبل، في إشارة إلى حادثة سابقة عندما انهار منجم آخر في المنطقة في 21 ديسمبر الجاري.

وكان أونغ قال أمس، للأناضول 'علمنا من شهود عيان أن الانزلاقات الأرضية وقعت عندما كان هناك ما يتراوح بين 30 و40 عاملًا يبحثون عن قطع من أحجار اليشم في المنجم'.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، لقي 113 شخصًا مصرعهم جراء انهيار أرضي وقع في منجم آخر لاستخراج أحجار 'اليشم' في منطقة هباكانت.

ووفقًا لمنظمة الصليب الأحمر في ميانمار، فإن أكثر من 300 شخص لقوا مصرعهم بسبب انهيار مناجم لاستخراج 'اليشم' في ولاية كاشين العام الماضي.

وتمتلك منطقة هباكانت أكبر احتياطي في العالم لأحجار 'اليشم'، وتعد مركزاً رئيسياً لصناعتها.

والعام الماضي، حققت ميانمار دخلًا من بيع تلك الأحجار الكريمة قُدر بنحو 31 مليار دولار.