أطلقوا حملة جمع توقيعات لمواجهة الهجمات الاستفزازية

أطلق المسلمون في ألمانيا حملة جمع تواقيع عبر الإنترنت لمناهضة الهجمات الاستفزازية التي تستهدفهم.

وقال أركان أرسلان، وسادات قيمت، وأوندر دمير، الناطقون باسم 'منصة مكافحة الإسلاموفوبيا'، اليوم الجمعة، إن الهدف من الحملة التي تحمل اسم 'أوقفوا الاستفزازات ضد الإسلام'، جمع توقيعات وتقديم عريضة للمجلس الاتحادي 'البوندستاغ' ومجلس الصحافة الألمانية.

وأضافوا في بيان، إن الحملة تهدف لجمع 110 آلاف توقيع، ووضع حد لذكر الإسلام والمسلمين جنبًا إلى جنب الإرهاب في وسائل الإعلام الألمانية.

ولفت البيان أن وسائل الإعلام الألمانية، وطيلة الـ 20 عامًا الماضية، تستخدم كلمة 'الإرهاب الإسلامي'، وهو ما يعتبر تحريضًا واضحًا للشعب الألماني ضد الإسلام والمسلمين.

وأشار البيان أن حملة جمع التواقيع مستمرة من داخل ألمانيا وخارجها لغاية 20 ديسمبر 2017، ويمكن المشاركة بها عن طريق الرابطين الإلكترونيين التاليين:

www.openpetition.de/petition/online/islama-karsi-kiskirtmayi-durdurun

www.openpetition.de/petition/argumente/stopp-die-hetze-gegen-den-islam