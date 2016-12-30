عاصفة تجتاح منطقة نيو إنجلاند شمال شرق أمريكا

قالت هيئة الأرصاد الأمريكية إن عاصفة شتوية اجتاحت منطقة نيو إنجلاند وتسببت في سقوط ثلوج كثيفة وهبوب رياح قوية في وقت مبكر اليوم الجمعة، ويتوقع أن يسقط 61 سنتيمترا من الثلوج على بعض المناطق.

وبدأ سريان التحذيرات والتنبيهات من العاصفة الشتوية في مناطق تمتد من شمال نيويورك عبر معظم أنحاء ولاية مين حيث تساقطت الثلوج بمعدل نحو ثمانية سنتيمترات في الساعة في أنحاء من الولاية صباح اليوم الجمعة.

وقال تود فويسي خبير الأرصاد بالهيئة في منطقة كاريبو بولاية مين «هذه أول عاصفة شمالية شرقية قوية تتعرض لها نيو إنجلاند هذا الموسم. والمثير هو سرعة اكتسابها القوة الليلة الماضية من كيب كود إلى مين».