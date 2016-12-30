روسيا تقترح طرد 35 ديبلوماسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا سترد على العقوبات الأميركية الجديدة ضدها انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، مضيفا إن وزارته تقترح طرد 35 ديبلوماسيا أميركياً.

وشدد الوزير، في تصريح صحفي، اليوم، على أن الاتهامات التي جاءت العقوبات الأميركية الجديدة على أساسها، عارية عن الصحة تماما، وعديمة الأساس.

وأكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتخذ القرار حول صيغة الرد الروسي على تلك العقوبات، وكشف أن وزارة الخارجية الروسية قد اقترحت إعلان 35 ديبلوماسياً أميركياً شخصيات غير مرغوب بها في الأراضي الروسية، ومنع السفارة الأميركية في موسكو من استخدام اثنين من المقرات التابعة لها.